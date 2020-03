Les figurines Hasbro représentant le petit bonhomme vert de la série Disney+ The Mandalorian se heurtent aux difficultés d’acheminement de produits nécessaires à leur fabrication. Un ralentissement causé par le Coronavirus.

Après James Bond, Baby Yoda pourrait lui aussi s’incliner devant le Coronavirus. La production de jouets à l’effigie de la mascotte de la série Disney+ dérivée de l’univers Star Wars, The Mandalorian, va souffrir des conséquences de l’épidémie. Et pour cause, les jouets produits par Hasbro sont fabriqués en Chine. Une nouvelle qui n’influera pas sur la sortie de la saison 2 du programme prévue à l’Automne 2020, mais un coup dur pour la marque et l’industrie du jouet.

Comme le rappellent nos confrères de Vanity Fair, le virus ne toucherait pas que la conception, l’acheminement et la livraison des produits Star Wars, mais pourrait avoir un effet néfaste sur la chaîne de production au sens large. Le fabriquant déplore dans un rapport financier transmis ce 4 mars à la SEC (Security Exchange Commission) – contrôleur des marchés américains – et cité par le magazine : « […] une disruption » et « un endommagement de (leur) affaires ». La société explique que ce type d’événement aurait un « […] impact sur notre capacité à dessiner, développer, produire et expédier nos produits ainsi que […] sur les consommateurs achetant les produits. ».

Selon Jim Silver, le directeur du site TTPM, spécialisé dans le transport international de marchandises, « Si les choses ne sont pas rentrées dans l’ordre d’ici les mois de juin ou juillet », les conséquences pourraient s’étendre à d’autres jouets. Le problème étant centré sur l’acheminement de plastiques et de résines, explique à son tour Biiinge, des matières premières essentielles à la fabrication des jouets de Hasbro. Les voyages internationaux, d’autant plus de la Chine au reste du monde, étant limités par précaution.

Le site dédié aux séries rappelle que la figure Baby Yoda avait déjà subi une pénurie 24 heures à peine après sa mise en rayon dans les supermarchés américains, victime de son succès. Son absence sera donc remarquée. Dans le monde, la vente des Funko Pop Baby Yoda a explosé, tandis que Mattel a annoncé la sortie d’une peluche aux traits du personnage. Un nouveau lot de produits Hasbro était prévu pour mai 2020.

Pour découvrir le modèle original sur vos écrans, la série The Mandalorian sera en partie disponible à compter du 24 mars sur Disney+ en France.