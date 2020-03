La sortie du nouveau James Bond, initialement prévue en avril, vient d’être repoussée par la production du film, devant la baisse de fréquentation des salles due à la propagation du Coronavirus.

Mauvaise nouvelle pour les fans de James Bond. Mourir peut attendre (No Time To Die), le prochain et dernier opus de la franchise porté par Daniel Craig, dont la sortie était prévue pour le 8 avril, est reporté à novembre 2020 à cause du Coronavirus qui sévit dans plusieurs pays du monde.

Le vingt-cinquième film des aventures du célèbre espion subit les conséquences de l’épidémie mondiale et de la fermeture de nombreuses salles de cinéma. Face à la situation, le site Mi6-hq, dédié à 007, a publié ce lundi 2 mars une lettre ouverte demandant le report de la sortie du blockbuster réalisé par Cary Joji Fukunaga.

La réponse ne s’est pas fait attendre, puisque la production a publié ce 4 mars un message informatif à destination des spectateurs via les réseaux sociaux : « MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, annoncent aujourd’hui qu’après un examen approfondi du marché mondial du cinéma, la sortie de Mourir peut attendre sera repoussée à novembre 2020 », est-il écrit.

Le message stipule par ailleurs qu’une nouvelle date de sortie fixée au 12 novembre en Angleterre et au 25 novembre aux États-Unis. La date française sera dévoilée prochainement.

Un motif plus économique que sécuritaire, qui déçoit les nombreux adeptes qui attendaient le long-métrage avec impatience. Le casting de ce nouvel opus se compose également de Léa Seydoux, qui reprend son rôle de Madeleine Swann, compagne de l’agent depuis 007 Spectre, et de Rami Malek (Bohemian Rhapsody) dans la peau de Safin, un redoutable terroriste.

Dans l’attente de la date de sortie française, les fans peuvent se consoler en réécoutant No Time To Die, le thème phare du film chantée par Billie Eilish qui culmine déjà au sommet des titres James Bondiens les plus vendus.