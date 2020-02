La chanson du générique de Mourir peut attendre, composée et interprétée par Billie Eilish est enfin disponible. Elle comptabilise déjà 7 millions de vues du YouTube, et sera chantée pour la première fois en live aux Brit Awards ce 18 février.

La chanteuse américaine a dévoilé ce 14 février le titre officiel du nouveau James Bond, Mourir peut attendre (No Time To Die) réalisé par Cary Fukunaga. Après Adele et Skyfall, la jeune femme de 18 ans donne de la voix sur une mélodie mélancolique et doucereuse, faisant vibrer son joli timbre.

Loin des envolées lyriques et des performances tonitruantes de certains de ses prédécesseurs, la chanson portée par Eilish est plus intime, accompagnée de quelques notes de piano, et révèle peut-être le caractère dramatique de cet opus, dernier tour de piste pour le 007 de Daniel Craig – qui incarnait le célèbre espion depuis 2005.

L’interprète, – plus jeune artiste à avoir signé la chanson d’un James Bond – sacrée aux derniers Grammy Awards, a révélé qu’elle a composé ce titre en trois jours avec son frère Finneas O’Connell, qui a coécrit nombre de ses titres. C’est en lisant la première scène du script que les deux auteurs ont été immédiatement inspirés : « Nous avons écrit la chanson immédiatement (…) nous l’avons écrite au Texas et enregistrée dans la couchette du tour bus, dans le noir », a-t-elle expliqué dans une interview donnée à Zane Lowe pour Apple Music.

Une première version peaufinée avec l’aide de Hans Zimmer, compositeur de la bande-originale du film : « Il y a eu beaucoup de versions (…) nous avons tous travaillé dur (…) Hans était incroyablement facile, il est tellement drôle, ça a été une vraiment bonne expérience collaborative. », témoigne cette dernière. Un travail qui semble avoir porté ses fruits, puisque la vidéo mise en ligne ce vendredi compte déjà quelques 7 millions de vues.

Si Mourir peut attendre sort le 8 avril prochain, Billie Eilish interprétera le titre en avant-première sur la scène des Brit Awards le 18 février, aux côtés de son frère et de Hans Zimmer.