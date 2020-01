Hans Zimmer va remplacer Dan Romer pour créer les thèmes de Mourir peut attendre (No Time to Die), le prochain volet des aventures de 007.

Pas le temps de gamberger, il faut penser stratégie. Hans Zimmer est affecté à la dernière minute sur un projet d’ampleur : Mourir peut attendre (No Time to Die), le nouveau James Bond, porté par Daniel Craig pour la cinquième et dernière fois.

Variety rappelle que la suite de 007 Spectre a déjà connu moult rebondissements, dont le départ en 2018 de Danny Boyle, son réalisateur initial, et de son scénariste John Hodge pour « différends créatifs », remplacés par Cary Joji Fukunaga derrière la caméra, et Paul Haggis à l’écriture.

Nouveau changement de cap donc, c’est désormais à Hans Zimmer qu’il incombe de composer les musiques du film, dont la sortie est prévue pour avril prochain. Un choix plus tactique qu’artistique, juge Collider, étant donné le départ subite de Dan Romer, initialement chargé de la composition, qui quitte le projet en raison de « différends artistiques ». Le compositeur, qui a notamment signé la musique du jeu vidéo Far Cry 5, a déjà collaboré avec Fukunaga sur la série Maniac, et se voyait chargé ici du plus grand projet de sa carrière.

Pour la production, opter pour Hans Zimmer, une valeur plus que sûre du métier, est une manière de s’assurer que la musique de Mourir peut attendre ne se fasse pas attendre, justement, et soit livrée dans les temps – à la mi-février, précise encore Collider. Et le média d’ajouter qu’il ne faut pas s’attendre à du « grand » Zimmer, mais à une partition correcte et efficace de film d’action, comme il a l’habitude d’en produire, sans pour autant égaler ses meilleures œuvres, dont Inception et Interstellar, qu’il a eu le temps de peaufiner.

Films d’action, d’humour, d’horreur, romances ou encore de super-héros, le compositeur oscarisé en 1995 pour Le Roi Lion, possède un répertoire déjà extrêmement varié. Il travaille d’ailleurs actuellement sur plusieurs films parmi les plus attendus en 2020, dont Wonder Woman 1984, Top Gun : Maverick, Dune de Denis Villeneuve et même Bob l’éponge, le film : Éponge en eau trouble. Un programme hétéroclite et bien chargé auquel vient désormais s’ajouter Mourir peut attendre. Résultat le 8 avril prochain.