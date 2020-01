C’est officiel ! James Bond sera accompagné de la talentueuse Billie Eilish pour son générique musical. Coup de chapeau pour la jeune artiste américaine, qui fait son entrée au cinéma par la plus grande des portes.

Le nouveau chapitre du plus célèbre des agents secrets dévoile sa tracklist. Après avoir annoncé Hans Zimmer comme compositeur de Mourir peut attendre (No Time to die), la production de James Bond a récemment dévoilé l’interprète du thème musical du prochain opus. Et c’est la chanteuse Billie Eilish, qui a eu la chance d’être choisie.

Du haut de ses 18 ans, l’artiste américaine apporte un vent nouveau pour la franchise britannique. Elle succède à de grands noms de la musique comme Madonna, Tina Turner, Shirley Bassey ou encore Adele et Sam Smith.

La chanteuse à l’univers si particulier et déjanté s’est fait connaître grâce à son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, sorti en 2019 et comprenant le morceau Bad Guy. 2020 semble être l’année pour Billie Eilish, qui brise de nombreux records, devenant la plus jeune artiste nommée dans quatre catégories aux Grammy Awards (six nominations au total). Avec cette future chanson phare, l’artiste devient aussi la plus jeune interprète de la saga James Bond 007.

« C’est dingue de faire partie de tout ça. C’est un immense honneur d’enregistrer le générique d’un film issu d’une franchise aussi légendaire. La saga James Bond est la plus cool des sagas », a-t-elle déclaré dans un communiqué. Loin d’être un projet solo, le morceau sera le fruit d’un travail en collaboration avec son frère Finneas O’Connell, avec qui elle collabore régulièrement. « Écrire le générique d’un James Bond, c’est le rêve de nos vies », a indiqué ce dernier « Il n’y a aucune combinaison musique/cinéma plus populaire que Goldfinger et Vivre et laisser mourir. On a tellement de chance de jouer ce tout petit rôle pour une franchise aussi légendaire – longue vie à 007 ».

Le film réalisé par Cary Joji Fukunaga mettra en scène à nouveau Daniel Craig, pour ce qui semble être sa cinquième et dernière fois, dans le rôle de l’agent secret britannique. À ses côtés figurent des visages familiers, comme Léa Seydoux, qui fait son retour dans la franchise après Spectre, avec son rôle de Madeleine Swann. De plus, la franchise a décidé de se renouveler en ajoutant un nouvel agent secret 007, incarné par Lashana Lynch, actrice britannique aperçue dans Captain Marvel. Face à eux, Rami Malek endossera le rôle du grand méchant.

Ce 25e épisode de la saga est prévu en salle le 8 avril 2020, distribué par Universal Pictures.

Thomas Faidherbe