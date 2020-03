Face au risque de pandémie, la société américaine préfère annuler la présentation de Disney+ prévue à Londres les jeudi 5 et vendredi 6 mars. La démo se fera malgré tout en comité réduit.

La peur du Coronavirus ne touche pas que le tourisme. Si les chiffres des restaurateurs et des hôteliers parisiens subissent une baisse de 10 à 20%, l’industrie du cinéma est elle aussi concernée. Preuve en est, le désistement du géant du divertissement, Disney, pour le lancement de Disney+ – sa plateforme SVOD – sur le sol européen.

Attendue à l’événement Exhibition London le 5 mars afin de révéler quelques exclusivités en compagnie d’invités de marque, la compagnie a préféré annuler le rassemblement, par précaution quant au virus qui gagne du terrain en Europe. Celui-ci a déjà fait plus de 3.000 victimes et infecté plus de 90.000 personnes dans le monde.

Pour justifier la suppression du rendez-vous qui devait réunir des centaines de personnes dans la capitale britannique, la société américaine a déclaré dans un communiqué : « En raison d’un certain nombre d’annulations de participation des médias et de préoccupations croissantes à la perspective de voyager à l’étranger […], nous avons décidé d’annuler nos événements de lancement de Disney+ qui doivent avoir lieu le jeudi et le vendredi. ».

Toutefois, Deadline précise que Disney ne compte pas se priver complètement de promotion, puisqu’en guise de rattrapage, l’entreprise compte plutôt présenter le service de streaming en petit comité, à une poignée de journalistes sélectionnés qui pourront bénéficier d’une démo exclusive dans le centre de Londres ce vendredi.

Ce 3 mars, la multinationale a par ailleurs dévoilé un accord « pluriannuel » qui permettra aux abonnés Sky d’accéder à Disney+ depuis leur décodeur. Le service devrait être lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars, puis dans un second temps, en Belgique, dans les pays nordiques et enfin le Portugal, après l’été 2020.

Mickey n’est pas le seul à prendre ses distances par crainte de la pandémie. Quelques jours plus tôt, le 25 février dernier, l’équipe de Mission : Impossible 7 – qui sortira le 23 juillet 2021 en France – a préféré suspendre le tournage du film qui devait se tenir à Venise. Selon les informations communiquées par l’AFP, la production aurait rapatrié l’intégralité du personnel et des acteurs aux États-Unis.

La Paramount Pictures s’est fendue d’un communiqué repris par l’Agence de presse : « Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production pour nos trois semaines de tournage à Venise ». Trois semaines d’interruption donc, en raison de la propagation étendue du virus en Italie. Tom Cruise est lui aussi sain et sauf, puisque bien inspiré, l’acteur et ses équipes n’avaient pas encore posé le pied en Méditerranée.

Un lot de contretemps qui s’ajoute à la désertion du public au défilé Giorgio Armani dimanche 23 février pour la Fashion Week, et au report du tournage de certaines scènes d’Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu – un opus réalisé par Guillaume Canet et prévu pour 2021.