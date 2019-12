Selon les données citées par la plateforme, le film de Martin Scorsese a été vu par 26 millions de comptes en sept jours, contribuant à renforcer l’offre cinéma de Netflix.

Deux semaines après sa sortie sur Netflix, le 27 novembre dernier, The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese bat déjà des records.

Selon les données dévoilées à la UBS Global TMT Conference de New-York ce mardi 10 décembre par Ted Sarandos, le responsable des contenus de la plateforme, plus de 26 millions de téléspectateurs Netflix ont visionné le long-métrage, soit exactement 26 404 081, et ce dès les sept premiers jours après sa mise en ligne.

L’homme d’affaires précise toutefois qu’il s’agit du nombre d’abonnés ayant vu au moins 70% du programme de 3h30.

Sans dissimuler une pointe de fierté à voir des spectateurs privilégier « un film de 3h30 », plutôt que « toutes les choses qu’il est possible de faire sur les écrans », Sarandos a vanté le détail de ces chiffres, publié par le système de mesure d’audiences américain Nielsen – dont Variety rappelle qu’ils ne peuvent être corroborés par aucune tierce partie. Aux États-Unis, 17 millions de spectateurs uniques ont été recensés au cours des cinq premiers jours, pour une moyenne de 13,2 millions de téléspectateurs par minute sur cette même période.

Toujours selon Nielsen, The Irishman aurait été visionné autant de fois que le thriller Bird Box avec Sandra Bullock (18% dès la première journée, et visionné par 45 millions de comptes dans le monde la première semaine), et davantage que El Camino (11%), spin-off de Breaking Bad, également distribués par Netflix.

Mais à en croire le numéro 2 du géant du streaming payant, si la plateforme compte désormais communiquer ce type de données, ces pourcentages ne sont en rien comparables aux entrées des traditionnelles billetteries, ou aux audiences télévisuelles : « […] notre monétisation est différente… [Les films de Netflix] n’ont pas besoin de faire une grande fin de semaine d’ouverture pour obtenir le remboursement. », a expliqué ce dernier, ajoutant que Netflix n’était pas opposé à la diffusion en salles de ses films.

Forte de ce succès, la fresque de Martin Scorsese sur le crime organisé de l’Amérique d’après-guerre, portée par les pointures Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, est d’ores et déjà en lice pour les 77e Golden Globes avec six prestigieuses nominations, dont celles du Meilleur film dramatique, des meilleurs acteurs et du Meilleur réalisateur. Le film rejoint ainsi les trente-quatre nominations glanées par Netflix cette année, avec Marriage Story de Noah Baumbach, et la série The Crown.

Joanna Wadel