Le prochain film de M. Night Shyamalan, Old, a été présenté ce week-end dans le cadre du Super Bowl. Une bande-annonce intrigante et oppressante.

La tradition américaine de dévoiler les prochaines sorties cinéma durant les coupures publicitaires du Super Bowl a été quelque peu mise à mal cette année. Peu de films furent présentés en raison du bouleversement des calendriers provoqué par la pandémie. Parmi la poignée d’annonces, se trouvait le teaser de la prochaine création de M.Night Shyamalan, Old.

Nous l’avions déjà évoqué, le réalisateur spécialiste des twists scénaristiques a signé un contrat avec la Universal pour écrire, produire et tourner deux nouveaux thrillers. L’un de ces projets fut présenté en septembre 2020 : il s’agit donc de Old, un film fantastique inspiré du roman graphique franco-suisse Le château de sable de Pierre Oscar Lévy et Frederik Peeters. Au casting, on retrouve Gael García Bernal (Ema, Neruda, No), Eliza Scanlen ou encore Thomasin McKenzie.

Tout commence par une belle journée d’été. Une famille se rend sur une plage paradisiaque, il fait beau, les enfants s’amusent, tout paraît normal. Puis, on nous rappelle qu’il s’agit d’un film de Shyamalan. Des phénomènes étranges commencent à se produire. Le petit garçon de la famille devient subitement un adolescent. La jeune fille connaît une grossesse spontanée. Le montage et la musique se font plus nerveux. Il y a quelque chose d’étrange sur cette plage. La dernière image montre le principal protagoniste subir un vieillissement accéléré. Nous comprenons dès lors ce que signifie le titre qui apparaît, Old, avec des lettres bougeant comme les aiguilles d’une montre.

Cette bande-annonce en dévoile peu mais suffisamment. Le teaser laisse présager un huis clos oppressant dans un lieu pourtant ouvert ; les personnages étant prisonniers non pas de l’espace mais du temps. Reste à savoir si Shyamalan parviendra à maintenir la tension tout au long du métrage. Le réalisateur est capable du pire comme du meilleur, mais ses derniers films, The visit, Split et Glass, font partie des plus réussis.

Le 23 juillet, Shyamalan nous convie donc sur une plage dont on ne s’échappe pas. Espérons que de notre côté, nous aurons enfin échappé à la crise sanitaire pour pouvoir répondre à son invitation dans les salles de cinéma.

Raphaël Mussard