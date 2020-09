Le réalisateur américain M. Night Shyamalan a débuté le tournage de Old, son nouveau thriller attendu dans les salles en juillet 2021.

Après Servant, une série d’épouvante pour Apple TV+, M. Night Shyamalan revient avec le thriller horrifique Old. Annoncé sur Twitter par le réalisateur lui-même, le tournage a donc débuté le week-end dernier.

« J’ai l’impression que c’est un miracle de me tenir là et de tourner le premier plan de mon nouveau film » déclare t-il.

Le maître du suspense en a profité pour nous offrir un premier aperçu de l’affiche. Son design sombre et épuré intrigue, tout comme l’énigmatique tagline « It’s only à matter of time » (Ce n’est qu’une question de temps), attise la curiosité.

Old est l’adaptation de la bande dessinée francophone Château de sable, de Pierre Oscar Levy et Frederick Peeters. Elle met en scène un groupe de treize personnes, coincé sur une plage mystérieuse qui regorge de sombres secrets.

Selon The Playlist et Collider, Shyamalan se serait vu offrir ce roman graphique à l’occasion d’une fête des pères et l’aurait tout de suite adoré, achetant alors immédiatement les droits d’adaptation de cette œuvre dans la veine de The Twilight Zone et Lost.

Le casting du film sera en partie composé de Gael Garcia Bernal (La mauvaise éducation, Babel), Eliza Scanlen (Les Filles du Docteur March), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Vicky Krieps (Phantom Thread), Rufus Sewell (Judy) ou encore Abbey Lee (Lux Aeterna) et Aaron Pierre et Nikki Amuka-Bird.

Révélé par le succès de Le sixième sens et après avoir essuyé quelques échecs au box-office, le réalisateur américain d’origine indienne a su confirmer ses talents avec ses derniers films tels que Split et Glass, qui ont tous deux engrangés plus de deux millions de dollars chacun dans le monde.

Universal Pictures a par ailleurs annoncé que leur collaboration prolifique avec le réalisateur serait réitérée pour un projet actuellement en cours de préparation et prévu pour 2023.

En attendant, rendez-vous en juillet 2021 dans les salles obscures pour découvrir Old, produit par Ashwin Rajan sous le label Blinding Edge Pictures, et Marc Bienstock, ainsi que Steven Schneider à la production exécutive.

Olivia Daëron-Precy