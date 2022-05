Annoncée en janvier dernier, la comédie sur la vie du musicien humoristique a dévoilé ses premières images avec Daniel Radcliffe dans la peau de Weird Al.

Prévu pour l’automne sur la chaîne Roku, Weird : The Al Yankovic Story raconte la vie d’Alfred Matthew Yankovic, dit « Weird Al », un chanteur humoriste américain, célèbre aux États-Unis grâce à ses parodies de chansons célèbres.

C’est donc tout naturellement sur l’une des plus célèbres, Like A Surgeon, que la bande-annonce du biopic sur Weird Al prend place. Dans un style à la hauteur de l’excentricité du personnage, Daniel Radcliffe (Miracle Workers) s’affiche dans le rôle du musicien fan d’accordéon.

Pour l’instant, seul à être mis en avant, l’interprète d’Harry Potter continue de se détacher du rôle qui l’a fait connaître avec le personnage de Weird Al qui lui sied à merveille. La scène finale a néanmoins annoncé la rencontre, en 1985, du musicien avec Madonna, interprétée par Evan Rachel Wood (Westworld), suite à la parodie de sa chanson Like A Virgin.

Rainn Wilson (The Office) est également visible dans le rôle de Barret Eugene « Barry » Hansen, plus connu sous le nom de Dr. Demento, un humoriste qui prit le jeune homme sous son aile.

Produit par Funny or Die et Tango, le biopic se présente en tant que « l’inédite histoire vraie de l’ascension de Yankovic vers la gloire, de ses premières chansons à succès à ses histoires d’amour torrides avec des célébrités, en passant par son style de vie dépravé ».

Weird : The Al Yankovic Story prendra la forme d’un faux documentaire se moquant de la récente mouvance des biopics musicaux, après Bohemian Rhapsody, centré sur Freddie Mercury, et Rocketman, focalisé sur Elton John. Il ne fait cependant aucun doute que Weird Al partage leur goût du spectacle et de la mise en scène, comme illustré dans la bande-annonce.

Le film est réalisé par Eric Appel (Brooklyn Nine-Nine), qui a également écrit le scénario avec le principal intéressé.

Emilie Bollache