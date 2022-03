Annoncé en début d’année, le film retraçant la vie de l’humoriste Weird Al, incarné par Daniel Radcliffe, accueille Evan Rachel Wood dans la peau Madonna, dont une première image a été dévoilée.

La plateforme Roku, qui diffusera en exclusivité le biopic, a annoncé via son compte Instragram la présence d’Evan Rachel Wood au casting de Weird : The Al Yankovic Story, aux côtés de Daniel Radcliffe.

Célèbre musicien humoristique, Al Yankovic s’est fait connaître aux États-Unis grâce à ses parodies de chansons. Le film qui retracera sa vie promet d’en balayer chaque aspect, de son enfance à son ascension fulgurante, en passant par ses amours torrides avec des célébrités et son style de vie dépravé.

Madonna croise le chemin de Weird Al en 1985 lorsque celui-ci parodie son titre Like A Virgin en Like A Surgeon. La chanteuse vient alors d’accéder aux portes de la gloire grâce à son second album.

Evan Rachel Wood prend les traits de la pop star dans un premier aperçu révélé sur Instagram. On peut y voir l’actrice dans le look typique de Madonna dans les années 80 et qui l’a rendue mémorable pour le grand public.

Depuis 2016, Evan Rachel Wood est l’actrice principale de la série à succès d’HBO Westworld. Elle y incarne l’androïde Dolores Abernathy dans un parc d’attractions futuriste reprenant l’univers du Far West. Créée et écrite en partie par Jonathan Nolan, Westworld a permis à l’actrice d’être nommée et de remporter plusieurs prix pour sa performance. Prochainement, elle sera à l’affiche du documentaire Phœnix Rising d’Amy Berg (Janis) qui reviendra sur sa relation abusive avec le musicien Marilyn Manson.

Roku a également partagé en vidéo une autre partie de la distribution de Weird : The Al Yankovic Story avec Julianne Nicholson (Mare of Easttown) et Toby Huss (Dickinson) en Mary et Nick Yankovic, les parents d’Al. Rainn Wilson (The Office) fera aussi partie de l’équipe dans le rôle de Barret Eugene « Barry » Hansen, plus connu sous le nom de Dr. Demento. Cet humoriste permit notamment à Weird Al d’obtenir l’attention du public à ses débuts.

Emilie Bollache