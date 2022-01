Daniel Radcliffe va jouer le rôle de Weird Al dans un biopic commandé par les sociétés de production Funny or Die et Tango. Le film sera disponible en exclusivité sur Roku à une date encore indéterminée.

Alfred Matthew Yankovic, dit « Weird Al », est un chanteur, humoriste et acteur américain de 62 ans. Célèbre aux États-Unis pour ses parodies de chansons célèbres, il est le seul artiste humoristique à avoir remporté cinq Grammy et atteint la première place du Top 200 en 2014 avec son album Mandatory Fun.

Personnalité appréciée, il est apparu dans sa propre série The Weird Al Show puis dans des programmes divers, allant d’American Dad! à Bill & Ted sauvent l’univers. Selon Deadline, Muñoz III, président et producteur exécutif de Funny Or Die, « Weird Al est un génie comique. Son impact sur la culture pop, sa maîtrise du clip vidéo, sa musique primée et sa vie incroyable conviennent parfaitement aux talentueux producteurs de Funny Or Die ».

Son biopic, dont le scénario a été écrit par lui-même et Eric Appel à partir d’un court-métrage réalisé en 2010, explorera chaque aspect de la vie du musicien, de son enfance au titre qui l’a rendu célèbre : « Eat it« , parodie de « Beat it » de Michael Jackson.

À ce sujet, Eric Appel (New Girl, Brooklyn Nine-Nine) déclare : « Quand Weird Al m’a fait asseoir de force pour me raconter son histoire, je n’en ai pas cru un mot. Mais je savais qu’on devait en faire un film ». Colin Davis, responsable des programmes originaux sur Roku, ajoute : « Il n’y a clairement pas assez de biopics sur de célèbres musiciens et nous sommes ravis de mettre en lumière l’histoire incroyablement vraie et non exagérée de Weird Al. C’est sincèrement la combinaison ultime de talent, de créativité, et d’amis réunis pour créer quelque chose de vraiment drôle. »

Weird Al a également partagé sa joie de faire ce film et d’avoir Daniel Radcliffe à la distribution : « En 1989, quand mon dernier film UHF est sorti, j’ai promis à mes fans de refaire une grosse production tous les 33 ans. Je suis heureux de dire qu’on est dans les temps. Et que je suis surexcité à l’idée que Daniel Radcliffe prenne mes traits dans le film. Je n’ai aucun doute que c’est pour cette performance que les générations futures se souviendront de lui. »

Largement connu grâce à la franchise Harry Potter, Daniel Radcliffe s’est depuis détaché du sorcier à lunettes rondes de façon à se tourner vers des personnages plus adultes, excentriques et inattendus. Dernièrement, c’est dans la série anthologique Miracle Workers qu’il se démarque dans le rôle d’un ange devant créer un miracle dans le but de sauver la Terre alors que Dieu (Steve Buscemi) préfère se consacrer à ses passe-temps.

À ce jour, aucun autre nom n’a été dévoilé. La production de Weird : The Al Yankovic Story commencera début février.

Emilie Bollache