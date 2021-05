Réalisée par Pablo Larraín, avec en vedette Julianne Moore et Clive Owen, cette nouvelle série adaptée d’un roman de Stephen King sera diffusée à partir du 4 juin sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Le maître de l’horreur a décidé de prendre les choses en main. Après moult adaptations de ses œuvres, Stephen King n’a pas voulu partager son roman préféré et officie comme scénariste de la série. « Lisey’s Story signifie beaucoup pour moi parce que c’est celle que je préfère », a déclaré l’auteur en début d’année lors du panel Television Critics Association Awards de la série. « C’est une histoire sur l’amour, le mariage et l’élan créatif, avec en plus un méchant qui déchire. Mon idée est d’être à fond dans la mesure du possible… C’est un projet passionnel. ».

Deux ans après la mort de son mari, le romancier Scott Landon, Lisey Landon entreprend une chasse au trésor où passé, présent et une autre réalité font surface. De plus, la veuve attire l’attention d‘un dangereux harceleur qui ne compte pas la laisser respirer.

Cette minisérie en huit épisodes est l’adaptation de son roman éponyme récompensé du prix Bram Stocker et sorti en 2006. Lisey’s Story est réalisée par le Chilien Pablo Larraín, un choix adoubé par Stephen King en personne. « Il a beaucoup d’idées qui ne s’écartent pas de la ligne de fond de l’histoire, mais qui sont de belles choses visuelles, avec beaucoup d’énergie impliquée », a-t-il raconté au Washington Post. « C’est comme avoir une meilleure perception de la profondeur, car je suis comme un œil et il est l’autre œil. ».

Le scénariste a d’ailleurs expliqué qu’il laissait carte blanche au réalisateur de Neruda ou plus récemment Ema sur la forme du récit. « Si vous voulez vraiment réussir dans ce domaine, prenez des gens dont vous savez qu’ils sont talentueux et dites ensuite : “Ok, je vais prendre du recul. Je ne vais pas regarder par-dessus votre épaule et tripoter vos affaires. Allez-y et faites ce que vous savez faire” ».

Au vu des premières images de la bande annonce révélée par Appel TV+, Pablo Larraín semble avoir bien compris les attentes de son scénariste avec des ambiances bien distinctes. Plusieurs valeurs de plan, des palettes de couleur différentes selon la temporalité et la réalité, une lumière proche de l’imaginaire des livres de Stephen King, Lisey’s Story promet sur le plan visuel.

Quant au casting, Julianne Moore incarne dans la série la veuve Lisey Landon. L’actrice retrouve une atmosphère déjà connue après l’horreur d’Hannibal et son personnage tourmenté de Still Alice. Dans le rôle du regretté Scott Landon, Clive Owen est de retour dans une série pour la seconde fois en 2021 après la troisième saison d’American Crime Story disponible prochainement. De son côté, l’acteur Dane DeHaan révélé dans Chronicle ou encore A Cure for Life interprète Jim Dooley, le dangereux harceleur. À leurs côtés, on retrouve Joan Allen (Nixon), Ron Cephas Jones (This Is Us), Jennifer Jason Leigh (Les Huit Salopards) ou encore Sung Kang (Fast and Furious).

