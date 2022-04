Actuellement en production, le film entre documentaire et fiction sur la vie de l’iconique Marty de Retour vers le futur sera réalisé par Davis Guggenheim, lauréat de l’ Oscar du meilleur film documentaire en 2007 pour Une vérité qui dérange .

Michael J. Fox, né en 1961, fait un premier pas vers le succès avec la série Sacrée Famille en 1982, mais c’est véritablement trois ans plus tard qu’il devient mondialement connu avec le premier volet de la trilogie Retour vers le futur de Robert Zemeckis, aux côtés de Christopher Lloyd.

Sa carrière ralentit cependant en plein vol après un diagnostic de la maladie de Parkinson en 1991, à l’âge de trente ans. Par la suite, Michael J. Fox s’en tient aux doublages (Stuart Little, Atlantide, l’empire perdu), avant de faire des apparitions dans des séries (Scrubs), puis reprend des rôles récurrents (The Good Wife). Fin 2020, il annonce son retrait du monde du cinéma afin de profiter de sa famille.

Le film, encore sans titre, sera constitué d’images d’archives, d’éléments documentaires, mais aussi scénaristique dans le but de raconter l’histoire extraordinaire de Michael J. Fox à travers ses propres mots. Celle d’un enfant ayant grandi dans des bases de l’Armée canadienne qui atteint les sommets de la célébrité à Hollywood dans les années 1980.

Un récit de vie plein de nostalgie qui se déroulera parallèlement à son parcours privé inédit, y compris les années qui ont suivi son diagnostic de la maladie de Parkinson. La promesse est d’offrir un accès sans précédent à l’acteur et sa famille dans le but de relater les triomphes et difficultés personnelles et professionnelles de Michael J. Fox. Le film tiendra également à explorer comment un indéfectible optimiste fait face à une maladie incurable.

À la direction, le documentariste Davis Guggenheim revient au long-métrage depuis 2011. Son documentaire, Une vérité qui dérange, sorti en 2006, et basé sur une présentation d’Al Gore, avait alerté sur le réchauffement climatique à une époque où ce phénomène n’était pas pris au sérieux. Une suite a d’ailleurs vu le jour en 2017, Une vérité qui dérange : Le Temps de l’action. Dernièrement, Davis Guggenheim s’est surtout illustré à la télévision avec une minisérie Netflix, Dans le cerveau de Bill Gates.

Emilie Bollache