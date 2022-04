Bien que le tournage n’ait lieu qu’à la mi-juillet, le réalisateur Michael Mann prépare actuellement la préproduction directement depuis l’Italie de son film centré sur Enzo Ferrari avec Adam Driver, Penélope Cruz et Shailene Woodley.

Comme annoncé en février dernier, Ferrari est un projet de longue date de Michael Mann qui a dû attendre plusieurs décennies avant de le voir aboutir. Encore quelques mois auparavant, l’avenir semblait incertain puisque le studio à l’origine du film, STX, subissait de sérieuses difficultés financières. Le projet est aujourd’hui reparti sur les rails puisque le réalisateur de Heat est depuis une semaine en Italie pour les repérages.

Basée sur le roman de Brock Yates, Enzo Ferrari : The Man, The Cars, The Races, l’intrigue se déroulera durant l’été 1957 alors que l’ancien pilote de course Enzo Ferrari est en crise. La faillite guette l’entreprise que lui et sa femme, Laura, ont bâtie à partir de rien dix ans plus tôt et leur mariage tumultueux se débat avec le deuil de leur fils. Enzo décide alors de tout miser sur une course. L’emblématique Mille Miglia, 1 000 milles à travers l’Italie.

Cette course d’endurance, disputée pendant environ vingt-quatre heures entre Brescia et Rome, est l’une des plus célèbres du sport automobile. Elle s’est déroulée de 1927 à 1957, avant d’être remplacée par le Rallye des 1000 et la Mille Miglia Storica depuis 1977. À l’origine de cette disparition, la perte de contrôle d’Alfonso de Portago qui, dans les derniers kilomètres, se tue en entraînant le pilote Edmund Nelson et dix spectateurs.

L’édition du Mille Miglia de 1957 a eu lieu du 11 au 12 mai avec Piero Taruffi arrivant en première position à bord de la Ferrari 315S en 10 heures, 27 minutes et 47 secondes.

C’est Adam Driver (Star Wars, House of Gucci) qui interprétera le fondateur de la mythique écurie de courses. Penélope Cruz (Madres Paralelas) jouera sa femme Laura, tandis que Shailene Woodley (Big Little Lies) prendra les traits de sa maîtresse Lina Lardi avec laquelle il aura un fils, Piero Ferrari, qu’il ne reconnaîtra qu’à la mort de sa femme en 1978.

Le scénario de Ferrari est écrit par Troy Kennedy Martin et Michael Mann en personne. Celui-ci fera son retour au cinéma depuis Hacker en 2015 et a récemment réalisé le premier épisode de la série de J.T. Rogers, Tokyo Vive, avec Ansel Elgort et Ken Watanabe.

Emilie Bollache