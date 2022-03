Sept ans après Hacker, Michael Mann revient à la réalisation cette fois pour la plateforme de streaming HBO Max avec une série policière sur le crime organisé au Japon, avec Ansel Elgort et Ken Watanabe, diffusée à partir du 7 avril.

Librement inspirée du roman Tokyo Vice : Un journaliste américain sur le terrain de la police japonaise, la série suit l’histoire vraie du journaliste Jake Adelstein aux côtés du Département de la Police Métropolitaine de Tokyo dans sa descente au milieu de la pègre à la fin des années 90.

La bande-annonce de Tokyo Vice montre les difficultés d’un étranger comme Jake de se faire une place parmi la société japonaise qui ne lui fait aucun cadeau. Son désir d’apprendre à connaître la ville, sous les traditions qui la composent, le mène à suivre la police sur le terrain et à être directement confronté au crime organisé.

Filmée directement au cœur de la capitale japonaise, Tokyo Vice est l’occasion de retrouver la réalisation de Michael Mann, qui n’est pas passé derrière la caméra depuis 2015 avec Hacker. Cette enquête policière, parmi les yakuzas, semble toute trouvée pour lui, tant ces thèmes lui sont familiers. La suite de Heat, sous forme de roman, est d’ailleurs attendue aux États-Unis courant août.

Créée et scénarisée par J. T. Rogers (Oslo), Tokyo Vice ne comptera cependant sur Michael Mann que pour la direction de son premier épisode, bien qu’il reste producteur délégué. Le reste est alloué à Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et Hikari (37 seconds).

Le roman de Jake Adelstein, paru en 2009 et relatant son enquête, eu un retentissement important aux États-Unis et au Japon. Pour l’incarner, c’est Ansel Elgort qui a été choisi. Celui-ci est récemment apparu dans le remake de West Side Story par Steven Spielberg.

L’acteur japonais Ken Watanabe (Inception) campera l’inspecteur de l’unité locale contre le crime organisé, Hiroto Katagiri, qui prendra sous son aile le jeune journaliste au cours de son exploration de la corruption des bas-fonds sordides de Tokyo.

Rachel Zeller (Fargo) incarnera Samantha, également une expatriée américaine, qui officie en tant qu’hôtesse dans le district de Kabukichō, connue pour son commerce sexuel et théâtre des premières enquêtes de Jake Adelstein.

Tokyo Vice sera diffusée à partir du 7 avril sur HBO Max avec les trois premiers épisodes.

Emilie Bollache