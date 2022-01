Annoncé en 2016, Heat 2 sera publié en août 2022 aux États-Unis et reviendra sur les origines des protagonistes puis abordera la suite du film culte de 1995.

C’est dans le cadre de sa collaboration avec la maison d’édition HaperCollins que le cinéaste a lancé la collection Michael Mann Books. Son premier roman, Heat 2, attendu depuis maintenant six ans, sera publié en août 2022.

À l’origine coécrit avec Reed Farrel Coleman, c’est finalement Meg Gardiner qui a apposé son nom à côté du réalisateur d’Ali, Le Solitaire, Le Dernier des Mohicans, Collatéral ou encore Miami Vice : Deux flics à Miami. Cette autrice de romans policiers s’est distinguée dès son premier ouvrage, Enragés, en 2002.

Adapté de son téléfilm de 1989, L.A. Takedown, Heat suit la traque de la bande de braqueurs de Neil McCauley (Robert De Niro) par le lieutenant Vincent Hanna (Al Pacino).

Décrit comme un prequel, puis une suite, Heat 2 sera, en définitif, un mélange des deux. Débutant juste après les événements du film, l’acolyte de McCauley, Chris Shiherlis (Val Kilmer), cherche à fuir Los Angeles. Durant plusieurs années, nous verrons sa progression en Amérique du Sud auprès d’organisations criminelles internationales. En parallèle, le roman effectuera des allers-retours en 1989, époque durant laquelle Vincent Hanna est encore policier à Chicago.

L’occasion d’explorer les raisons de l’échec de son mariage, son traumatisme de la guerre du Vietnam et sa détermination à poursuivre les criminels jusqu’aux bas-fonds de la ville. Si les personnages d’Al Pacino et de Robert De Niro ne se croisent pas, hormis pour une unique scène décisive, leurs trajectoires n’en sont pas moins liées.

« J’ai toujours eu l’intention de raconter des histoires autour de Heat », a déclaré Mann à Deadline. « Il y a un riche passé autour des événements de 1995 et une idée de ce qui attend les personnages après. Quand j’écrivais le film, il était impératif pour moi de créer des vies complètes sur tous les personnages et de tout savoir à leur sujet. Y compris les premières années charnières de Neil McCauley lorsqu’il a perdu la trace de son frère, avant qu’il ne soit parachuté dans la rue, jeune, en colère et dangereux. Et le roman montre un McCauley très affecté et les événements dramatiques qui ont abouti à son dicton selon lequel ‘si vous êtes dans la rue, n’ayez aucun attachement, ne laissez rien dans votre vie que vous ne puissiez pas quitter en trente secondes’. »

En effet, l’une des raisons du succès de Heat est l’extrême documentation qu’a opérée Michael Mann sur les événements, pour la plupart réels, et les détails apportés à ses protagonistes.

Si la publication du roman est attendue pour août 2022, aucune date n’a été communiquée concernant une traduction française.

Emilie Bollache