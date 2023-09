Le long-métrage produit par Amazon Studios sera présenté en avant-première à la Mostra de Venise.

Après plus de huit ans d’absence, Michael Mann s’apprête enfin à faire son grand retour derrière la caméra. Le réalisateur culte de Heat et Collateral n’avait en effet plus réalisé de films depuis l’échec public de Hacker en 2015. Après un rapide passage par la série télé avec le pilote de Tokyo Vice, le cinéaste s’apprête enfin à revenir au long-métrage avec Ferrari.

Projet de longue date pour Mann, ce film centré sur le fondateur de la célèbre écurie automobile était déjà en cours de développement dans le courant des années 90 avec Robert De Niro dans le rôle-titre. Au fil des années, Christian Bale et Hugh Jackman se sont succédé sans que les financements ne soient suffisants pour permettre au projet de se concrétiser. Le rôle échouera finalement à Adam Driver, ici totalement méconaissable, et le tournage aura enfin lieu pendant l’été 2022.

Si Ferrari ne s’était jusqu’à présent dévoilé qu’à travers quelques photos, le film passe enfin à la vitesse supérieure avec la diffusion de sa première bande-annonce. Quasiment dénué de tout dialogue, ce trailer se centre entièrement autour de la notion de vitesse. Les images sont constamment en mouvement, et même les illustrations de la vie quotidienne de Ferrari sont couvertes du rugissement assourdissant des moteurs. Le message est on ne peut plus clair, l’histoire du créateur et celle de sa machine sont indissociables l’une de l’autre, au point de s’entremêler.

Loin de n’être qu’une succession de scènes de courses, ces premières images dévoilent aussi quelques éléments clés de cette période de la vie d’Enzo Ferrari. Car plutôt qu’un simple biopic retraçant le parcours de l’homme, Mann a opté pour une approche plus resserrée. Ferrari se focalisera ainsi sur une période de quelques mois, l’été 1957.

Une période clé pour le fondateur de l’écurie et ses proches, dans laquelle s’entrechoquent plusieurs bouleversements. Alors en deuil de leur fils Dino, disparu un an plus tôt, Enzo et son épouse Laura doivent faire face à la faillite imminente de leur entreprise et à l’apparition inopinée de Piero, fils illégitime d’Enzo et de sa maîtresse Lina Lardi. Les sphères de l’intime et du public se croisent étroitement, alors que les Ferrari misent tout ce qu’ils possèdent sur une course légendaire, les Mille Miglia, mille milles à travers l’Italie.

Un récit de deuil et d’obsession, comme les affectionne tant Michael Mann et qui s’annonce particulièrement abouti visuellement. Le cinéaste s’est en effet octroyé les services d’Erik Messerschmidt, directeur de la photo de David Fincher sur Mank et sur le futur The Killer.

Côté casting, Adam Driver partagera l’affiche avec Penélope Cruz dans le rôle de Laura Ferrari et Shailene Woodley dans celui de Lina Lardi.

Présenté en septembre en compétition à la prochaine Mostra de Venise, Ferrari sortira le 25 décembre dans les salles américaines. Pour ce qui est de la France, il faudra se contenter d’une diffusion sur Prime Video, pour une date de sortie encore inconnue.

Timothée Giret