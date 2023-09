Le film produit par Netflix marquera la première collaboration de David Fincher et Michael Fassbender.

Avec Mank, la série House of Cards, les deux saisons de Mindhunter, et l’anthologie (Love Death and Robots), David Fincher est devenu l’un des cinéastes les plus importants de l’écurie Netflix. La collaboration du cinéaste avec la plateforme se poursuit avec la sortie prochaine de The Killer.

Adapté de la bande dessinée Le Tueur de Matz et Luc Jacamon, le film suivra un tueur à gages froid et méthodique qui commence à se découvrir une conscience. L’une des spécificités de la BD était la quasi-absence de dialogue, compensée par l’omniprésence des monologues internes du personnage principal.

La première bande annonce du film dévoilée par Netflix, utilise exactement le même procédé. Les images sont ainsi rythmées par les réflexions et les questionnements de l’antihéros, qui semble petit à petit douter de ses impitoyables certitudes. On peut également voir dans ce personnage plutôt maniaque, un reflet de Fincher lui-même et de son perfectionnisme.

Esthétiquement, The Killer devrait s’inscrire pleinement dans l’œuvre du cinéaste, avec une photo sombre et contrastée et des plans d’une finesse absolue. C’est Erik Messerschmidt, déjà directeur de la photo sur Mank, qui poursuit sa collaboration avec Fincher.

Revêtant les habits du tueur, Michael Fassbender fait son grand retour devant la caméra après quatre ans d’absence. Le comédien germano-irlandais semble à nouveau au summum de son charisme pour interpréter ce personnage mutique et très physique. Si Fassbender fait sa première apparition dans l’univers de Fincher, quelques visages connus des fans du cinéaste font cependant leur apparition. C’est le cas d’Arliss Howard, déjà présent dans Mank, mais surtout de Tilda Swinton. La comédienne retrouvera le réalisateur quinze ans après son rôle dans L’Étrange Histoire de Benjamin Button.

The Killer marquera aussi les retrouvailles avec l’un de ses collaborateurs fétiches, le scénariste Andrew Kevin Walker. Si son nom reste méconnu du grand public, l’auteur est bien connu des cinéphiles pour avoir signé le scénario de Se7en. Fort de cette collaboration remarquée, Walker s’est petit à petit fait un nom en écrivant les scénarios de deux films marquants de la fin des années 90, Sleepy Hollow de Tim Burton et 8 mm de Joel Schumacher. Il a su s’illustrer par son goût des intrigues sombres et tortueuses. Après une décennie à officier en sous-main en tant que script doctor, Walker a retrouvé Fincher sur un épisode de la troisième saison de Love Death and Robots, avant d’enchaîner avec The Killer.

À la musique, le fidèle duo Trent Reznor et Atticus Ross, compositeurs du cinéaste depuis The Social Network, répondent à nouveau présent à l’appel.

The Killer fera sa première en septembre à la Mostra de Venise et sortira directement sur Netflix le 10 novembre 2023.

Timothée Giret