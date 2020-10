Netflix a mis en ligne récemment un premier trailer du très attendu Mank de David Fincher, avec en vedette Gary Oldman et Amanda Seyfried, qui sera disponible en décembre sur la plateforme.

Après des premières images inédites publiées début septembre, c’est au tour de la bande-annonce de se dévoiler enfin et de nous offrir un premier aperçu de ce semi-biopic, tourné en fin d’année dernière et en noir et blanc.

Si les premiers clichés annonçaient déjà une esthétique impeccable et soignée, le trailer vient renforcer ce sentiment et réaffirme toujours plus les talents de metteur en scène de David Fincher dans la composition de ses plans. Un bel hommage prometteur à l’âge d’or hollywoodien des années 1930. Le rendu visuel, signé Erik Messerschmidt, est sublime, et le cinéaste se réapproprie avec maestria des codes du cinéma classique avec des surimpressions et des polices d’écriture d’époque.

On y découvre ici un Gary Oldman, transporté par le personnage de Mank, piégé dans son alcoolisme ingérable et son addiction au jeu, une Amanda Seyfried sous les traits de l’actrice Marion Davies séduisant le scénariste, et un Tom Burke dans le rôle d’Orson Welles.

Pour rappel, le récit, tiré d’un scénario écrit par son père, Jack Fincher, décédé en 2003, se concentre sur la vie du scénariste Herman J. Mankiewicz dans les années trente et son combat houleux avec le réalisateur Orson Welles durant l’écriture et la production de Citizen Kane. Ce dernier aurait effectivement tenté d’évincer le scénariste du projet, lui proposant de l’argent pour que son nom n’apparaisse pas au générique.

Au casting, on y retrouvera également Lily Collins (actuellement dans Emily in Paris sur Netflix) qui endossera le rôle de Rita Alexander, et Tom Pelphrey (Ozark) dans celui de Joseph L. Mankiewicz, frère d’Herman. Le reste de la distribution se composera de Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton et Charles Dance. Quant à la bande originale, elle sera composée par Trent Reznor et Atticus Ross, qui collaborent avec Fincher depuis le brillant The Social Network.

Mank, qui marquera le retour du réalisateur au long métrage, après plusieurs années consacrées à des projets télévisuels (Mindhunter, Love, Death and Robots), sera diffusé sur Netflix le 4 décembre 2020.

