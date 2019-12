Le nouveau long-métrage de David Fincher, consacré au scénariste américain Herman Mankiewicz avec Gary Oldman dans le rôle-titre, est en bonne voie.

C’est l’un des projets les plus attendus de 2020. Le nouveau film de David Fincher, Mank, dédié au co-scénariste de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz, devrait voir le jour au cours de l’année prochaine.

Ce long-métrage sera le premier à être signé par Fincher depuis Gone Girl (2014), et l’une des nouvelles collaborations entre Netflix et le réalisateur de Fight Club, à qui l’on doit quelques épisodes de séries phares de la plateforme ; House of Cards, Mindhunter et Love, Death & Robots.

On savait d’ores et déjà que le film, tiré d’un script de Jack Fincher, le père du cinéaste décédé en 2003, évoquerait la carrière du scénariste, producteur, qui fût également critique et reporter au début des années 1920 ; de sa contribution à l’écriture du chef-d’œuvre d’Orson Welles, en passant par son travail sur quelques grandes comédies de la Paramount et Le Magicien d’Oz dans les années 1930. Mank, qui ne sera pas seulement un biopic, devrait également relater via l’expérience de Mankiewicz, les coulisses du cinéma hollywoodien d’avant-guerre.

Et selon William Doyle, collaborateur de longue date de Fincher, le tournage de Mank effectué en noir et blanc et débuté à l’automne 2019 serait déjà bien entamé. D’après ce dernier, la photographie serait à « 50% » finalisée. Comme le précise IndieWire, l’équipe du film a passé une bonne partie du mois de décembre à tourner au Kemper Campbell Ranch à Victorville, en Californie. Un lieu emblématique lié à Citizen Kane que tenait à exploiter Doyle, étant donné que le ranch a servi de villégiature à Mankiewicz pour écrire des centaines de pages du script après qu’il a subi une blessure à la jambe dans un accident de voiture. Ce dernier, buveur notoire, s’est installé à Victorville durant deux mois, rédigeant un script provisoire à l’abri de toute distraction, que Welles a ensuite édité.

Dans la peau du personnage principal, Gary Oldman, oscarisé pour sa brillante performance en Winston Churchill dans Les heures sombres. L’acteur donnera la réplique à Amanda Seyfried (Time Out, Mamma Mia), qui jouera la comédienne Marion Davies, et Lily Collins (Okja) qui devrait camper la secrétaire de Mankiewicz, Rita Alexander. Également au casting, Tuppence Middleton (Sense8) dans le rôle de Sara Mankiewicz, l’épouse du scénariste, et Tom Burke (Third Star), qui prêtera ses traits à Orson Welles.

Le film sera mis en musique par deux compositeurs familiers de David Fincher, Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont notamment remporté l’Oscar pour leur travail sur The Social Network, et composé Millenium. Reznor a récemment confié à Revolver qu’il n’utiliserait que des instruments d’époque pour composer la partition de Mank, qui se déroule dans les années 1940.

Mank, qui n’a pas encore de date de sortie fixée, devrait être fin prêt pour l’automne 2020.