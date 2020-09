Avec Gary Oldman dans le rôle principal et une diffusion prévue cet automne sur Netflix, le nouveau long métrage très attendu du réalisateur se dévoile en quelques images inédites.

Consacré au scénariste et producteur américain Herman J. Mankiewicz, Mank marquera le retour de David Fincher après Gone Girl en 2014. Celui à qui l’on doit The Social Network ou encore Fight Club et Zodiac travaille sur ce projet depuis une vingtaine d’années. Il était initialement prévu que cette histoire soit portée à l’écran peu après la réalisation de The Game.

Tourné en fin d’année dernière et en noir et blanc, le très attendu semi-biopic se dévoile avec d’attrayantes photos, relayées par The Film Stage ce samedi 5 septembre. On découvre ainsi Gary Oldman dans la peau de Mankiewicz, mais aussi Amanda Seyfried en Marion Davies, une star hollywoodienne du début du XXe siècle que l’actrice a aimé incarner, comme elle le révélait à IndieWire en juin dernier. Des premières images qui offrent un premier aperçu prometteur, avec des décors travaillés et une esthétique maîtrisée par le chef opérateur Erik Messerschmidt.

Le scénario, écrit par Jack Fincher – père de David- avant sa mort en 2003, se concentrera sur la vie du journaliste et producteur Herman J. Mankiewicz dans les années trente et sur sa tumultueuse relation avec Orson Welles durant l’écriture et la production du film Citizen Kane. Devenu célèbre en coscénarisant ce film emblématique, le frère du réalisateur Joseph L. Mankiewicz (Soudain l’été dernier, Chaînes conjugales, Cléopâtre) a eu une influence sur l’âge d’or hollywoodien. D’abord reporter et critique, Mankiewicz est rapidement recruté par Paramount et fait ses premiers pas en tant que producteur délégué. On lui doit notamment des films comme Folies olympiques, un classique de la comédie parlante, ou encore Le Magicien d’Oz.

C’est le scandale autour de Citizen Kane qui fit vraiment connaître son nom. Orson Welles aurait en effet tenté d’évincer son scénariste du projet, lui proposant même de l’argent pour que son nom n’apparaisse pas au générique. Cela n’empêchera toutefois pas ce chef-d’œuvre, aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps, de remporter l’Oscar du meilleur scénario original.

Aux côtés de Gary Oldman, oscarisé pour son interprétation de Churchill dans Les heures sombres, et d’Amanda Seyfried, nous retrouverons Lily Collins (To the Bone), Arliss Howard (Seul contre tous), Tom Pelphrey ou encore Charles Dance, avec qui Fincher avait déjà travaillé sur le troisième volet d’Alien. Tom Burke campera quant à lui le réalisateur Orson Welles.

La bande originale sera composée par le duo Trent Reznor et Atticus Ross, qui avaient reçu en 2011 le Golden Globe de la meilleure musique de film pour The Social Network.

Mank, diffusé sur Netflix, devrait être disponible dès cet automne. Le réalisateur retrouve ainsi la plateforme de streaming après les séries House of Cards et Mindhunter, ou encore celle animée Love, Death & Robots, qu’il avait produit.

Olivia Daëron-Precy