Le tournage du film centré sur le coscénariste de Citizen Kane par David Fincher, qui sortira à l’automne 2020 sur Netflix, aura été laborieux, nécessitant quelque 200 prises pour une seule et même scène selon son actrice Amanda Seyfried.

Le nouvel opus de David Fincher centré sur Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), le coscénariste de Citizen Kane, figure parmi les films les plus attendus avec le nouveau Nolan qui sortira cet été.

Mais selon les confidences de l’actrice Amanda Seyfried, le long-métrage distribué par Netflix, écrit par Jack Fincher, le défunt père du réalisateur, aurait pu ne pas voir le jour de sitôt, du moins s’il avait continué sur cette lancée.

D’après les déclarations à Collider de Seyfried, qui campera l’actrice new-yorkaise Marion Davies, le cinéaste connu pour filmer plusieurs prises de ses scènes se serait surpassé, cumulant 200 prises, et atteignant une semaine de tournage pour une même scène.

La jeune femme, que l’on retrouvera bientôt à l’affiche du thriller horrifique You Should Have Left aux côtés de Kevin Bacon, s’est dit ravie d’incarner la star hollywoodienne du début du XXe siècle dont elle a travaillé le rôle, ne sachant quel accent prendre : « C’est la tâche la plus difficile que j’ai accomplie », a-t-elle confié dans le même entretien relayé par IndieWire.

Cette dernière, alors investie sur trois productions différentes, a détaillé les conditions d’un tournage d’envergure : « Je faisais partie de scènes avec des tonnes de personnes et nous tournions pendant toute une semaine. Je ne peux pas vous dire combien de prises nous avons faites, mais je dirais 200, peut-être que je peux me tromper […]. Je pourrais sous-estimer… [Parfois, c’était] cinq jours d’une scène où je n’avais pas une seule réplique. Vous vous dites : »Je peux me détendre ? ». Non, parce qu’il y a probablement neuf ou dix angles de caméra différents qui étaient sur moi à un moment donné. », explique-t-elle.

Toutefois, Seyfried ajoute que la production a bien été achevée avant le confinement : « Nous avons terminé le 21 février, juste avant la quarantaine. Je ne peux pas le croire. », s’étonne-t-elle encore.

La distribution du biopic, qui tournera autour de la carrière de Mankiewicz et de son expérience en tant que scénariste de l’âge d’or d’Hollywood, sera composée de poids lourds comme Oldman dans le rôle-titre, ou encore Charles Dance. Mais aussi de Lily Collins, qui a déjà fait ses preuves dans le poignant To The Bone, et Tom Burke aperçu dans Only God Forgives, qui campera le cinéaste Orson Welles.

Eric Roth, producteur du film, qui selon ses dires sortira en octobre prochain sur Netflix, a également récemment confié que le résultat « ressemble à un film des années 1930 ». Un avant-goût prometteur pour le nouveau Fincher – une œuvre à laquelle le réalisateur s’est consacré au détriment de ses autres projets comme la saison 3 de Mindhunter. Mank est actuellement en post-production.