La troisième saison de Mindhunter serait loin d’être à l’ordre du jour pour David Fincher. Planning, contrats, quelles seraient les chances pour que la série policière fasse son retour ?

Alors que le fiction produite par David Fincher sur les débuts du profilage de tueurs en série est un succès critique, Netflix a annoncé cette semaine une très mauvaise nouvelle, qui remet en cause la suite de l’excellent programme porté par Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv.

En effet, les contrats des trois acteurs auraient expiré, tandis que le cinéaste souhaite se consacrer à la réalisation de son prochain long-métrage, Mank, laissant l’avenir de la série policière en suspens.

La plateforme s’est fendue d’un communiqué relayé par Deadline, qui confirme bel et bien l’information : « David Fincher est actuellement concentré sur la réalisation de Mank, son premier film pour Netflix, ainsi que sur la production de la seconde saison de Love, Death and Robots (…) Il pourrait revenir à Mindhunter dans le futur, mais il lui semblait injuste de retenir les acteurs de chercher autre chose alors qu’il était lui-même en train d’explorer un nouveau projet. », a expliqué Netflix, ne fermant pas la porte à d’éventuels nouveaux épisodes dédiés aux agents du FBI.

Coup de massue donc, pour les fans de Mindhunter. Inspirée des livres éponymes de John E. Douglas, la série de Joe Penhall aux accents de thriller psychologique confronte ses protagonistes aux méandres de l’esprit criminel, à travers nombre d’interviews avec des tueurs, menées par les agents spéciaux Holden Ford (Groff), Bill Tench (McCallany) et leur collègue psychologue universitaire Wendy Carr (Torv). Se pourrait-il que le programme, coproduit par Charlize Theron et diffusé sur Netflix depuis 2017, ne revienne jamais ?

Deadline précise que si rien n’est encore certain, le casting prend plaisir à tourner avec le réalisateur, et serait paré pour se lancer dans une nouvelle saison si l’occasion se présentait. Le média indique toutefois que selon certaines rumeurs, Fincher aurait cherché à augmenter le budget de la série, à laquelle il souhaite également consacrer moins de temps de tournage, et d’ajouter qu’aucune discussion concrète n’a encore eu lieu entre la production, les acteurs et Netflix à propos d’une suite pour le show.

Mais David Fincher représente une valeur sûre pour la plateforme, dont il a contribué à développer l’offre de productions originales en lui offrant la série House of Cards, et un bon démarrage pour Mindhunter, bien que la seconde saison, selon les chiffres communiqués par plusieurs Binge Reports américains, serait en deçà de la première en termes d’audiences. L’accueil réservé aux fictions produites par le cinéaste et sa contribution au service de streaming payant aurait pesé dans balance quant à la décision de laisser – temporairement – une chance au programme.

La seule ombre au tableau reste donc le planning du réalisateur, occupé à préparer son biopic sur Herman J. Mankiewicz, scénariste de Citizen Kane et, plus gros point noir, la production de la série Netflix Love Death and Robots. Activité qui, selon le géant du streaming, compromettrait davantage qu’un film le développement de Mindhunter sur le long terme, et par conséquent son renouvellement.