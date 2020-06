Les acteurs se donnent la réplique dans la nouvelle production Blumhouse, adaptée du roman éponyme de Daniel Kehlmann, écrite et réalisée par David Koepp, le scénariste de Jurassic Park. La bande-annonce promet déjà quelques frissons aux amateurs du genre.

Après le grand classique Vendredi 13, premier du nom, Tremors ou encore Hollow Man de Paul Verhoeven, Kevin Bacon revient au genre horrifique avec You Should Have Left, l’histoire d’une expérience terrifiante vécue par un couple et leur fille, inspirée de l’œuvre de l’écrivain allemand Daniel Kehlmann. Cette fois, la star de Footloose incarnera Theo Conroy aux côtés d’Amanda Seyfried qui campera son épouse Susanna.

Comme le dévoile le trailer, commenté par Entertainement Weekly, les Conroy se verront hantés par une mystérieuse présence qui se manifeste dans les ombres et les reflets, et ne semble pas réjouie de leur séjour dans une villa d’architecte isolée pour les vacances, dans la campagne galloise.

On devine que leur retraite paisible dans ce paysage bucolique va se transformer en épreuve cauchemardesque. Une intrigue qui de prime abord en rappelle beaucoup d’autres, mais cache probablement quelques ressorts et faux semblants prenants, servis par une mise en scène qui promet déjà d’être anxiogène.

Le long-métrage est réalisé par David Koepp. Le cinéaste et scénariste, derrière le scénario du premier Jurassic park, à qui l’on doit également le thriller Fenêtre Secrète, avait déjà collaboré avec Kevin Bacon pour son thriller horrifique Hypnose (Stir of Echoes), dans lequel l’acteur jouait le rôle principal, celui d’un homme assailli de phénomène effrayants après une séance d’hypnose. Une autre adaptation de roman jalonnée de secrets enfouis.

Dans la même veine, You Should Have Left sortira en VOD aux États-Unis le 19 juin prochain sur Amazon Prime Vidéo et Apple TV.