Le prochain long-métrage de David Fincher tiré de la bande dessinée française Le tueur va compter dans son casting Tilda Swinton.

Le film, prévu sur Netflix, devait à l’origine être tourné cet automne à Paris, avec le directeur de la photographie oscarisé Erik Messerschmidt. Il a finalement été repoussé l’année prochaine, en 2022. Il semblerait que la production a dû s’adapter à l’emploi du temps de Michael Fassbender. L’acteur est en effet un mordu de courses automobiles et a passé l’été 2021 à se préparer pour Le Mans.

Quoi qu’il en soit, le casting s’étoffe avec l’arrivée de Tilda Swinton sur le projet. L’actrice britannique a confirmé sa présence lors d’une interview accordée à The Playlist plus tôt cette semaine, en indiquant qu’elle venait également de terminer son tournage sur Memoria d’Apichatpong Weerasethakul.

Pour rappel, Le Tueur se concentre sur un assassin de sang-froid (Fassbender) qui commence à avoir une crise psychologique dans un monde sans repères ni morale. Il s’agit de l’adaptation de la série de bandes dessinées française d’Alexis Nolent et Luc Jacamon. Ce n’est pas la première fois que Nolent alias Matz voit son œuvre adaptée au cinéma. Son roman graphique Du plomb dans la tête a été adapté et réalisé par Walter Hill en 2013, avec vedette Sylvester Stallone.

David Fincher et le scénariste Andrew Kevin Walker marquent ici leur retrouvailles officielle depuis Se7en, bien qu’ils soient restés en contact. Le scénariste américain a fait de nombreuses réécritures non créditées sur les films du réalisateur et a développé de nombreux autres films qui n’ont jamais été réalisés, comme 20 000 lieues sous les mers.

Pour Fincher, Le Tueur est son prochain film à sortir dans le cadre de son contrat avec Netflix. La première sortie de cet accord était Mank l’année dernière. Pour Fassbender, cela marquera son retour depuis X-Men Dark Phoenix en 2019. Il a actuellement deux projets en post-production: Kung Fury 2 et Next Goal Wins de Taika Waititi.

De son côté, Tilda Swinton prendra l’affiche de The French Dispatch de Wes Anderson sur les écrans le 27 octobre. Elle est également prévue dans son prochain projet qui comptera entre autres Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tom Hanks et Margot Robbie.

Meryem Outalbali