Après Mank, David Fincher enchaîne sur son nouveau film. Adapté d’une bande dessinée française, ce polar avec Michael Fassbender sera tout naturellement tourné à Paris. Le réalisateur a choisi de rappeler le même directeur photo que sur Mank.

C’était fin mai, sur le tournage de la série Emily In Paris. Sur une photo de tournage, près de l’actrice Lily Collins, on pouvait apercevoir David Fincher. Et sachant qu’il n’était sûrement pas là pour tourner un épisode du show, le journal espagnol El Diario Vasco a pu facilement dénicher l’information : c’est dans la capitale française que le réalisateur américain va tourner son prochain film, Le Tueur (The Killer).

On savait déjà que ce serait pour Fincher l’occasion de revenir au genre du polar, qui a fait ses grandes heures, ainsi qu’à une nouvelle collaboration avec Andrew Kevin Walker, qui n’est autre que le scénariste derrière Se7en. On sait aussi que Michael Fassbender devrait être la tête d’affiche de cette adaptation de la série de BD, créée par Alexis « Matz » Nolent et Luc Jacamon.

La nouvelle est venue du côté d’IndieWire : le directeur de la photographie sera Erik Messerschmidt, déjà lauréat de l’Oscar de la meilleure photographie pour Mank. C’était son premier travail sur un long-métrage, après avoir fait des merveilles sur la série Mindhunter. Autre partenaire régulier du cinéaste, Ceán Chaffin, productrice de tous ses projets depuis The Game, sera à nouveau de la partie pour Le Tueur.

Fincher, qui avait ce projet dans les tuyaux depuis 2007, va le réaliser dans le cadre de son contrat avec Netflix, qui le lie à la plateforme pour quatre ans. Le film en lui-même, centré sur l’histoire d’un tueur à gages soudainement en proie aux remords, devrait intégrer le catalogue de la plateforme de streaming d’ici fin 2022.

Théotime Roux