David Fincher revient au genre qui a fait son succès avec Le Tueur, un polar sombre d’après une bande dessinée française. L’acteur Michael Fassbender et le scénariste Andrew Kevin Walker sont également associés au projet prévu pour Netflix.

Entre Gone Girl (2014) et Mank (2020), David Fincher s’était fait désiré. On n’attendait pas de connaître son prochain projet de sitôt. Et pourtant… The Hollywood Reporter a récemment annoncé une bien belle information.

Il va revenir au polar de ses grands jours et même retrouver son scénariste fétiche, Andrew Kevin Walker, derrière la magistrale et tortueuse intrigue de Se7en. Près de 25 ans après, le duo qui révolutionna le polar, se reforme donc.

Le tueur sera l’adaptation de la série de bande dessinée française d’Alexis Nolent alias « Matz » et Luc Jacamon. Ce n’est pas la première fois que Matz voit une de ses œuvres transposée sur le grand écran. En 2013, son roman graphique Du plomb dans la tête avait été adapté et réalisé par Walter Hill, avec Sylvester Stallone.

Éditée par Casterman, Le Tueur suit les monologues intérieurs d’un tueur à gage, solitaire et froid, méthodique et consciencieux, qui commence à se remettre en question. La caractéristique principale de l’œuvre est son absence de dialogues, qui favorise une immersion dans la psyché de son personnage.

Pour interpréter ce dernier, un acteur de renom est envisagé, et pas des moindres : Michael Fassbender. Pour l’instant, sa participation n’a rien d’officielle, mais des bruits à Hollywood laissent entendre que les négociations sont en bonne voie. L’acteur germano-irlandais est par ailleurs attendu dans le prochain film de Taika Waititi, Next Goal Wins.

Paramount possède les droits du Tueur depuis au moins 2007. Fincher était associé à la réalisation dès le début, avec Brad Pitt pressenti dans le rôle principal. En pause depuis lors, le projet vient d’être réactivé par Netflix. Fincher a en effet signé un contrat de quatre ans avec la plateforme. Ce qui l’oblige sans doute à fouiller dans ses cartons et concrétiser ses anciennes idées. Pour ce faire, il compte comme toujours sur sa compagne, la productrice Ceán Chaffin, qui l’assiste depuis The Game en 1997.

Fincher, Fassbender et Walker, un trio idéal pour un futur film culte.

Raphaël Mussard