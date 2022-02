Adapté d’un roman graphique français, The Killer est le nouveau film de David Fincher avec Michael Fassbender dans le rôle-titre et en partenariat avec Netflix.

Après un passage par la Nouvelle-Orléans, Paris et la République dominicaine, le tournage de The Killer continuera à Chicago dans le courant de la semaine, et ce, pour une durée d’au moins un mois.

Le scénario écrit par Andrew Kevin Walker, avec qui David Fincher avait déjà collaboré sur Se7en, et est basé sur un roman graphique français, Le Tueur, de Alexis « Matz » Nolen et Luc Jacamon. La série, débutée en 1998, compte treize tomes à ce jour et se caractérise par son absence de dialogues au profit du monologue intérieur d’un assassin sur ses états d’âme, ses réflexions et ses souvenirs.

Le résumé du film présente l’histoire d’un tueur froid, solitaire et insensible aux regrets, attendant dans l’ombre sa prochaine victime. Plus il patiente, plus il pense perdre la tête. C’est le récit noir sanglant et brutal d’un assassin professionnel perdu dans un monde sans morale. L’étude de cas d’un homme seul, armé jusqu’aux dents et perdant lentement la tête.

Dans la peau de ce tueur, Michael Fassbender fera sûrement des merveilles, comme il l’a prouvé à travers ses performances de ses différents personnages dans sa filmographie et celui plus stoïque dans Prometheus et Alien Covenant de Ridley Scott. Une histoire sombre et glaçante convenant tout à fait au style du réalisateur de Zodiac et Gone Girl qui parvient aisément à jouer avec la psychologie de ses personnages.

The Killer s’inscrit dans l’accord signé en 2020 entre David Fincher et Netflix concernant l’exclusivité de ses réalisations pour la plateforme de streaming durant quatre ans. Cette association prend place dans la tactique de Netflix d’attirer des réalisateurs réputés afin d’asseoir sa légitimité dans le monde du cinéma et de côtoyer les plus grandes cérémonies de récompenses. Cette alliance a donné naissance à Mank qui reçut huit nominations aux Oscars 2021 dont celle de Meilleur réalisateur pour David Fincher. Le film repartit tout de même avec les récompenses Meilleure photographie et Meilleurs décors et direction artistique.

Si le tournage de The Killer se déroule sans accroc, Netflix peut envisager sa diffusion tard dans l’année afin de participer à la saison des cérémonies.

Emilie Bollache