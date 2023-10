Le biopic du créateur de la célèbre écurie de F1 dévoile de nouvelles images de courses spectaculaires dans sa nouvelle bande-annonce.

La fin de l’année 2023 est décidément celle des retours de cinéastes américains de premier ordre. Après Martin Scorsese avec Killers of the Flower Moon et en attendant le futur The Killer de David Fincher le 10 novembre sur Netflix, c’est le grand come-back de Michael Mann qui se révèle un peu plus.

Absent des écrans de cinéma depuis 2015 et la sortie du mal aimé Hacker, le réalisateur culte de Heat, Révélations et Collatéral revient enfin avec Ferrari.

Développée depuis de longues années, cette biographie du fondateur de l’écurie Ferrari se concentre spécifiquement sur une période bien précise de la vie d’Enzo Ferrari, l’été 1957. Au bord de la faillite et en conflit avec son épouse, il se lance à corps perdu dans la course des Mille Miglia, célèbre compétition automobile traversant 1 000 miles à travers l’Italie.

La nouvelle bande-annonce permet d’en voir un peu plus concernant cette légendaire course. Spécialiste de l’action sèche et efficace, Michael Mann semble mettre en scène ces séquences avec la même maîtrise que pour les fusillades de Heat ou Miami Vice.

Parallèlement à ce jeu des moteurs vrombissants et de la tôle froissée, la vie intime du personnage-titre se dévoile ici aussi riche en chocs et en émotions. Fidèle aux thèmes chers à Michael Mann entre perfectionnisme et solitude, Ferrari devrait ainsi explorer le fracas des Mille Miglia ainsi que ceux qui animent la psyché de l’homme.

L’acteur de Mariage Story et du Dernier Duel reste méconnaissable. Adam Driver partage l’affiche avec Penélope Cruz dans le rôle de son épouse Laura Ferrari, tandis que Shailene Woodley incarnera Lina Lardi, la maîtresse du coureur automobile.

Ferrari sera visible directement en France sur Prime Video d’ici la fin de l’année.

Timothée Giret