Le cinéaste américain s’est exprimé sur son prochain projet qui prendra la suite de son succès culte Heat. Il envisage Adam Driver pour interprété la version rajeunie du personnage de Neil McCauley.

Après avoir achevé sa dernière œuvre sélectionnée à la Mostra de Venise, le biopic sur Enzo Ferrari, attendu Amazon Prime Video à la fin de l’année, Michael Mann a laissé entendre quel serait son prochain film.

Il s’agirait de l’adaptation du roman Heat 2 qu’il a coécrit avec Meg Gardiner et qui fait office à la fois de suite directe et de prequel à son célèbre chef-d’œuvre de 1995, mettant en scène un impitoyable face-à-face entre Al Pacino et Robert de Niro.

À la question de l’interprète de McCauley (Robert de Niro), le réalisateur octogénaire pense éventuellement à reprendre Adam Driver, déjà à l’affiche de Ferrari. Il déclare notamment que lui et la star de la dernière trilogie Star Wars partagent « une éthique de travail commune ».

Heat 2 pourra être un retour au source pour Michael Mann, qui s’est fait une spécialité du film policier ou de gangster en milieu urbain : Le Solitaire (1981), son premier long-métrage, Le Sixième Sens (1986) première adaptation de l’univers d’Hannibal Lecter au cinéma, Deux Flics à Miami (2006) ou encore Public Ennemies (2009).

Tous ces films l’ont popularisé comme un cinéaste-star des années 1980 à travers des personnages de flics et de bandits esseulés au sein de métropoles tentaculaires. Depuis, Mann s’est fait plutôt rare avec seulement un film dans les années 2010 (Hacker avec Chris Hemsworth), avant son retour tant attendu avec Ferrari.

En 2022, il sort cependant le roman Heat 2, avec l’aide de l’autrice de thriller Meg Gardiner et qui reprend les personnages de Heat.

L’histoire du roman prend place à Chicago en 1988, à l’époque où Neil McCauley (Robert de Niro) et Chris Shiherlis (Val Kilmer) faisait du repérage pour leurs braquages à venir pendant que le policier Vincent Hanna (Al Pacino) court après un groupe de bandit ultra-violents. Mais le récit raconte également ce qu’il advient de Hanna et Shiherlis après les événements du film.

Reste à voir si le projet parviendra à se produire. Michael Mann sera-t-il donc ces habitués des plateformes de streaming loin des grands écrans qui ont fait son succès ? La présence de la star Adam Driver saura séduire les studios, si toutefois elle est confirmée.

Arthur Castille