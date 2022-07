Le thriller sur fond de trafic d’êtres humains dans le milieu des chauffeurs routiers dévoile ses premières images pour une sortie américaine annoncée le 29 juillet.

Centré sur la phase cachée de l’industrie des chauffeurs routiers, Paradise Highway suit Sally (Juliette Binoche), une conductrice de poids lourds, qui accepte de faire de la contrebande pour aider son frère Dennis (Frank Grillo), aux prises avec un dangereux gang. Ses motivations seront remises en question lorsque son dernier paquet se trouve être une adolescente (Hala Finley).

Morgan Freeman et Cameron Monaghan incarneront des officiers chargés de les retrouver et de les mettre en sécurité dans un dangereux voyage à travers le pays dans le but d’arrêter celui qui est derrière ce trafic.

La bande-annonce débute par l’enquête du duo formé par Morgan Freeman et Cameron Monaghan qui sont appelés dans un sous-sol où une jeune fille était gardée dans une cage. Les deux policiers se font un devoir de la retrouver et d’arrêter ce réseau de trafic d’êtres humains.

De son côté, Juliette Binoche tout au naturel vit sa vie de conductrice de camions, entourée des femmes exerçant cette même profession, avant tout masculine. Tout bascule lorsque son frère lui demande un nouveau service afin d’éviter de subir d’autres sévices en prison.

Sa surprise, quand elle découvre que le paquet à livrer est une jeune fille, ne l’empêche pas de se rendre à destination, mais les choses tournent mal lorsque celle-ci abat l’homme. Juliette Binoche décide alors de la mettre en sécurité, aidée par Morgan Freeman.

Abordant un sujet difficile, Paradise Highway s’annonce comme un road trip rempli d’humanité grâce aux liens qui lie le personnage de Sally à son frère, la jeune fille qu’elle décide d’aider malgré les risques et l’officier qui l’épaulera.

Ce film sera le premier long-métrage d’Anna Gutto, qui est également derrière le scénario. La réalisatrice norvégienne fait ses débuts en grande pompe après avoir réalisé plusieurs épisodes de la série Netflix, Home for Christmas.

Paradise Highway est annoncé pour le 29 juillet à la demande et dans les salles de cinéma américaines. Aucune information n’a été dévoilée concernant une sortie à l’internationale.

Emilie Bollache