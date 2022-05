Actuellement mis en vente au Marché du Festival de Cannes, Le Pot-au-Feu de Dodin Bouffant, la romance historique et sensuelle de Trần Anh Hùng avec Juliette Binoche et Benoît Magimel, a tapé dans l’œil de grands distributeurs internationaux.

Un nouveau tournage dans un château en France qui se profile. Le Pot-au-Feu de Dodin Bouffant se déroule dans le monde de la gastronomie française en 1885 et retrace la relation entre Eugénie, une cuisinière estimée, et Dodin, le gourmet avec qui elle travaille depuis 20 ans.

De plus en plus amoureux l’un de l’autre, leur lien se transforme en romance et donne naissance à de délicieux plats qui impressionnent même les chefs les plus illustres du monde. Lorsque Dodin est confronté à la réticence d’Eugénie à s’engager avec lui, il décide de commencer à cuisiner pour elle.

Inspiré du roman La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet de Marcel Rouff, publié en 1924 dans sa version complète et corrigée, Le Pot-au-Feu de Dodin Bouffant a été acquis par plus grands distributeurs internationaux : Mongrel pour le Canada, Sun Distribution pour l’Amérique latine et le Portugal, Weltkino pour l’Allemagne, Lucky Red pour l’Italie, Lev pour l’Israël, Gaga pour le Japin, Athena pour le Benelux, A Contracorriente pour l’Espagne et, enfin, Rialto pour l’Australie.

Réalisé par Trần Anh Hùng (La Ballade de l’impossible), le film s’est notamment entouré de Pierre Gagnaire, le chef aux 14 étoiles Michelin, en tant que conseiller culinaire. Celui-ci tient d’ailleurs un petit rôle dans le film, au côté de Juliette Binoche qui incarne le personnage d’Eugénie et Benoît Magimel celui de Dodin. L’ancien couple n’avait pas tourné ensemble depuis leur rencontre sur le plateau de Les Enfants du siècle de Diane Kurys en 1999.

Juliette Binoche est dernièrement apparue dans Ouistreham d’Emmanuel Carrère et Benoît Magimel s’est vu remettre le César 2022 du Meilleur acteur pour son rôle dans De son vivant d’Emmanuelle Bercot.

