La 47e cérémonie des César 2022 a eu lieu ce vendredi 25 février à l’Olympia afin de célébrer le retour du cinéma avec le triomphe d’Illusions perdues et Annette, bien que marquée émotionnellement par la mort de Gaspard Ulliel et l’invasion de l’Ukraine .

Avec les deux dernières cérémonies imprégnées d’accusations de sexisme, puis de revendications politiques, la 47e édition des César aurait dû fêter une nouvelle année de cinéma placée sous la réouverture des salles et le renouveau de l’Académie, mais l’ambiance était pesante dans la salle.

En dépit du discours sobre d’Antoine de Caunes, qui revenait en tant que maître de cérémonie depuis 2013, enjoignant à louer le cinéma, les pensées étaient tournées vers la situation en Ukraine et la disparition de Gaspard Ulliel en janvier dernier.

Des gagnants sans surprise…

Grand favori, et long-métrage ayant reçu le plus de nomination, Illusions Perdues remporte 7 récompenses sur ses 15 nominations. Ce drame historique français basé sur l’œuvre d’Honoré de Balzac a, bien entendu, hérité des César des Meilleurs costumes, décors et adaptation. Benjamin Voisin, révélé dans Été 85 de François Ozon, repart avec celui de l’Espoir masculin. Illusions perdues a surtout été sacré Meilleur Film. Un dénouement attendu pour ce long-métrage d’époque adapté d’un des fleurons de la littérature française.

Le musical Annette, porté par Adam Driver et Marion Cotillard, signant le retour de Leos Carax, associé aux frères du groupe The Sparks, remporte les catégories techniques : Meilleur son, musique originale, montage et effets visuels. Dix ans après Holy Motors, qui avait seulement été nommé pour les César en 2013, Leos Carax remporte enfin le prix de la Meilleure réalisation, après avoir reçu celui de la mise en scène à Cannes.

… ou presque

Annoncé et presque vendu d’avance, Adam Driver ne sera pas le 3e américain à recevoir le César du Meilleur acteur. C’est Benoît Magimel qui l’a obtenu grâce à son rôle dans De son vivant d’Emmanuelle Bercot. L’acteur n’avait, jusque-là, seulement été nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle, qu’il avait remporté en 2016 pour La Tête Haute, également d’Emmanuelle Bercot.

Dans un schéma identique, Virginie Efira était donnée grande gagnante pour son rôle dans Benedetta, le dernier Paul Verhoeven. Son précédent film, Elle, avait permis à Isabelle Huppert de repartir avec le César de la Meilleure actrice en 2017. Néanmoins, c’est Valérie Lemercier qui est montée sur scène afin de soulever la statuette grâce à son interprétation fictionnalisée de Céline Dion dans Aline. Il s’agit de la seconde actrice à recevoir cette récompense pour un film qu’elle a elle-même écrit et réalisé.

Concernant le César du Meilleur Film étranger, malgré de sérieux concurrents tels que Drive My Car et Julie (en 12 chapitres), c’est le français Florian Zeller qui l’emporte avec The Father.

L’omniprésence de la crise actuelle

Dans son discours d’ouverture, Antoine de Caunes s’est exprimé sur la situation en Ukraine : « Comment ne pas évoquer ce qui se passe en ce moment même à trois heures d’ici ? Eh bien, déjà en disant que ce que nous célébrons au César est précieux. L’Art, la parole libre, le travail d’équipe… On serait mal placé pour donner des leçons. On s’est fait beau, on va rire, on va être ému… Parce que l’essence de notre métier, c’est de continuer quoi qu’il arrive. Même si le monde semble s’effondrer autour de nous. Ce soir, pensons aux Ukrainiens et soyons à la hauteur de la chance qu’ils n’ont pas. »

Des paroles qui semblent répondre à certaines critiques pointant du doigt l’insensibilité de maintenir un tel événement alors qu’un pays est bombardé, et rappeler les limites revendicatrices du cinéma. Cela fait suite à la précédente édition qui avait choqué par la rancœur envers le gouvernement, accusé de laisser la culture à l’agonie en pleine crise du Covid.

Néanmoins, certains films dans la sélection témoignaient des préoccupations françaises : BAC Nord, La Fracture et L’Événement, film sur l’avortement dans les années 1960. Le premier a fait chou blanc, tandis que les deux autres ont remporté respectivement les César de Meilleure actrice dans un second rôle pour Aissatou Diallo Sagna et Meilleur espoir féminin pour Anamaria Vartolomei.

Antoine de Caunes a également rappelé que cette 47e cérémonie accueillait Julia Ducournau, Palme d’Or pour Titane, et Audrey Diwan, Lion d’Or pour L’Événement, dans une représentation des femmes dans le milieu du cinéma. Celles-ci ont néanmoins été oubliées des récompenses. Notamment Julia Ducournau qui ne pourra décidément compter que sur Cannes en guise de mise en avant, boudée des César et des Oscars, malgré sa sélection pour représenter la France.

Finalement, cette cérémonie témoigne encore des stigmates laissés par la pandémie sur le milieu du cinéma et d’autres problèmes politisés des dernières années, saupoudrée d’une guerre à l’Est qui marque ce rassemblement autour du 7e art.

Emilie Bollache

PALMARÈS CÉSAR 2022