Le classique d’animation des studios Disney va bénéficier d’une nouvelle adaptation coécrite par Geneva Robertson-Dworet, la scénariste de Captain Marvel.

Après La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Dumbo, Aladdin et Le Roi Lion, les studios Disney s’apprêtent à revisiter un autre grand classique de la maison, Bambi.

L’histoire du petit faon qui a ému des générations de jeunes spectateurs dès sa sortie en 1942 va connaître une version live-action (ou plus précisément CG), sous la plume des scénaristes Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) et Lindsey Beer (Chaos Walking).

Le film sera coproduit par Depth of Field (L’Adieu), la compagnie finance également le Pinocchio de Robert Zemeckis.

La nouvelle annoncée par The Hollywood Reporter a de quoi surprendre, étant donné la nature peu épique du dessin animé d’origine, un tendre récit d’initiation doux-amer célébrant la poésie de la nature avec une seule chanson, et dont les personnages principaux sont un jeune faon, un lapin et une moufette.

Adapté du roman hongrois de 1923, Bambi, Eine Lebensgeschichte aus dem Walde (Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois) de Felix Salten, le long-métrage est encore loué pour sa qualité graphique, et le réalisme de ses dessins, que Walt Disney voulait au plus proche de leurs modèles animaliers. La beauté du film lui a valu d’être nommé à l’Oscar de la Meilleure chanson originale, de la Meilleure musique et du Meilleur son, sans pour autant égaler le succès de Blanche-Neige et les Sept Nains.

Toutefois, le magazine américain précise que Disney ne cherche pas à transformer Bambi en blockbuster sensationnel, mais plutôt à surfer sur l’accueil colossal du Roi Lion de Jon Favreau, autre remake peuplé d’animaux, qui a généré plus d’un milliard de recettes en 2019. Une nouvelle occasion de repousser les limites de la technologie CG pour offrir un spectacle visuel époustouflant, dans la continuité des précédents remakes du studio présentant des animations hyperréalistes.

Pinocchio, par Robert Zemeckis, La Petite Sirène par Rob Marshall et Peter et Wendy (Peter Pan) par David Lowery, sont les prochains opus Disney attendus.