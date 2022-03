Le studio aux grandes oreilles poursuit les adaptations en prises de vues réelles de ses films d’animation cultes, avec un aperçu de Tom Hanks en Geppetto dans Pinocchio qui sortira courant septembre en exclusivité sur Disney +.

Le pantin de bois, dont le nez s’allonge lorsqu’il ment, a le vent en poupe dans l’industrie du cinéma. Les Aventures de Pinocchio est, à l’origine, un roman pour enfants paru en 1881 par l’italien Carlo Collodi. Rendu célèbre par le dessin animé de Disney sorti en 1940, Pinocchio est depuis rentré dans la culture populaire.

Commencé en 2015 avec le Cendrillon de Kenneth Branagh (Mort sur le Nil), Disney s’est lancé dans une transposition de ses plus grands succès de l’animation en prises de vues réelles. Après La Belle et la Bête avec Emma Watson, Dumbo par Tim Burton et le Aladdin porté par Will Smith, c’est maintenant au tour de Pinocchio.

La première image nous dévoile un Tom Hanks aux cheveux et à la moustache grisonnantes devant sa création qui ressemble, à s’y méprendre, à sa version animée de 1940. Un choix en accord avec la stratégie de Disney visant à ne pas dépayser ses fans en restant fidèle au matériau d’origine.

Ce remake du roman de Carlo Collodi devra cependant faire face à un sérieux concurrent puisque Pinocchio aura droit à une autre adaptation dans le courant de l’année chez Netflix en stop-motion. Réalisé par Guillermo Del Toro (Nightmare Alley) et Mark Gustafson, le film d’animation est doté d’un joli casting composé d’Ewan McGregor (Birds of Prey), Ron Perlman (Don’t Look Up : Déni cosmique), David Bradley (Game of Thrones), Tilda Swinton (The French Dispatch), Christoph Waltz (Alita : Battle Angel), Cate Blanchett (Ocean’s 8), etc.

La version de Disney possède à sa barre Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Forrest Gump) à la réalisation et au scénario, coécrit avec Chris Weitz (Rogue One : A Star Wars Story, À la croisée des mondes : La Boussole d’or).

Le dernier film du cinéaste, Sacrées Sorcières avec Anne Hathaway, sorti en pleine pandémie, avait reçu des avis plus que mitigés.

Aux côtés de Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor) interprétera Pinocchio et Joseph Gordon-Levitt (Les Sept de Chicago) prêtera sa voix à Jiminy Cricket.

La sortie est prévue pour septembre 2022 sur Disney+.

Emilie Bollache