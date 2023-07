Le film intitulé Bingo compte déjà à son casting l’actrice Patricia Clarkson même si peu d’informations ont été dévoilées jusqu’ici.

La prochaine réalisation de Robin Wright traitera d’une relation amoureuse marquée par un écart d’âge important. La réalisatrice a rapproché sa future histoire avec Harold et Maude de Hal Ashby. Le film culte sorti en 1971 retrace la rencontre entre un jeune homme d’une vingtaine d’années et une femme de soixante-dix-neuf ans au cours d’un enterrement.

L’actrice a cependant révélé que son film ne serait pas centré sur des préoccupations aussi sombres que celles attachées aux personnages d’Harold et Maude où la fascination pour les suicides et les enterrements rapprochent les deux protagonistes. Il s’agira ici d’une comédie romantique « moderne et splendide » pour reprendre ses propres mots.

L’annonce a été faite par la principale intéressée en marge du Festival International du Film de Karlovy Vary en République tchèque où elle fut honorée pour sa carrière en compagnie de Patricia Clarkson.

Il s’agira de son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice. En 2020, elle avait coproduit et réalisé Land, dans lequel elle tenait aussi le rôle principal et qui fut présenté au Festival de Sundance en 2021.

Forte d’une carrière de comédienne riche en succès (Princess Bride, Forrest Gump, House of Cards…), Robin Wright s’est rapprochée du rôle de réalisatrice grâce à David Fincher avec lequel elle a travaillé pour la série sur la présidence américaine. « C’est le genre de réalisatrice que j’ai envie d’être » a-t-elle confiée à la presse américaine en marge du festival « J’adore être réalisatrice, voir ce que les acteurs peuvent faire, et leur donner les moyens de l’exprimer. »

Pour son prochain film en tant qu’actrice, Here, une adaptation de bande dessinée qui réunira Tom Hanks et le scénariste Eric Roth avec lesquels elle avait tourné Forrest Gump, elle explique également travailler sur le développement des personnages.

Bingo sera aussi l’occasion de voir une collaboration entre deux actrices multi-primées ayant déjà travaillé ensemble durant les saisons 5 et 6 de House of Cards. Patricia Clarkson officie en tant que membre du Jury au Festival de Karlovy Vary où Robin Wright a reçu un Prix d’Honneur en clôture.

On ne connaît pas encore le reste du casting ni même le niveau de développement du récit. Robin Wright n’a pas précisé si elle interviendrait aussi en tant qu’actrice sur le projet.

Adrien Mengin