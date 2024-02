Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach composeront la nouvelle équipe de super-héros de ce nouvel opus des 4 Fantastiques dans le MCU.

Quelques jours après la bande-annonce de Deadpool & Wolverine, Marvel Studios décide de célébrer la Saint-Valentin en postant sur Instagram une affiche rétro, mettant en scène son casting pour l’un de ses films les plus attendus, et qui doit servir de fer de lance pour le reste de son univers : Les 4 Fantastiques.

On le savait, le rachat de la 20th Century Fox par Disney en 2019 allait déboucher sur l’intégration de nos héros dans le MCU. Après des mois de spéculation et une annonce officielle du projet en 2022, le studio a mis fin aux rumeurs ce 14 février.

Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) interprètera le brillant scientifique Reed Richards alias “Mr. Fantastique“, qui a la capacité d’allonger son corps de manière surhumaine. Vanessa Kirby (Pieces of a Women, Napoléon) sera Susan Storm, l’épouse de Reed et “La Femme invisible“ qui, en plus de son pouvoir d’invisibilité, peut créer de puissants champs de forces autour d’elle.

Joseph Quinn (Stranger Things) jouera le frère de Susan, Johnny Storm surnommé “La Torche humaine”, qui peut contrôler le feu, en être recouvert et voler. Et enfin, Ebon Moss-Bachrach (The Bear, Andor) interprétera le meilleur ami de Reed, Ben Grimm alias “La Chose”, qui a une apparence pierreuse et une force surhumaine.

Ce n’est pas la première fois que nos quatre héros font l’objet d’adaptations sur grand écran. Après une tentative en 1994 qui n’a finalement jamais vu le jour, deux films sortent en 2005 et 2007 réalisé par Tim Story avec notamment Jessica Alba, Chris Evans et Julian McMahon au casting.

C’est ensuite Josh Trank (Chronicle) qui s’attaque au projet d’un reboot avec Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara et Jamie Bell pour jouer nos héros, sans succès.

Le personnage de Mr. Fantastique est aussi apparu brièvement dans le MCU, sous les traits de John Krasinski, dans Docteur Strange in the multivers of madness. S’agissant d’une version de Reed Richards d’un autre univers, un autre acteur peut très bien l’interpréter.

Pourtant, Les 4 Fantastiques font partie des pionniers et des personnages les plus importants dans l’univers des comics. La toute première équipe de super-héros, souvent citée comme “la première famille Marvel”, a été créée en 1961 par Jack Kirby et Stan Lee. Ils ont été les piliers des histoires de l’univers Marvel pendant plus de cinquante ans et avec eux, Marvel Studio s’offre le droit d’intégrer des personnages iconiques, tels que les méchants Galactus et Doctor Doom, et ainsi lancer les prochains grands arcs du MCU.

On ignore encore l’intrigue du film, mais ce visuel de comic book rétro, partagé par Marvel, s’inspire parfaitement de l’origine du groupe et sert peut-être à nous mettre sur la piste de la période à laquelle se déroule l’histoire. On retrouve les premiers costumes bleus et blancs classiques du groupe, La Chose lisant un numéro du magazine Life datant de 1963 ou encore les habits de cosmonautes de Ben Grimms dans le cadre en arrière-plan, rappelant les missions Apollo.

Les 4 Fantastiques met en vedette Reed Richards, Ben Grimms, Susan et Johnny Storm qui, après avoir été exposé à des radiations cosmiques se voient dotés de pouvoirs surhumains.

Ce nouveau voletsera réalisé par Matt Shakman (WandaVision) et est annoncé le 25 juillet 2025 aux États-Unis, probablement deux jours avant en France, mais rien n’est encore confirmé.

Florian Rouaud