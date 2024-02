Après une année 2023 en dents de scie, Disney-Marvel joue gros avec son nouveau projet, censé relancer et renouveler son univers.

Presque sept ans après la sortie du second volet en 2018, l’antihéros Deadpool est de retour sur grand écran, cette fois sous la houlette de Marvel Studios.

En effet, après le rachat de la 20th Century Fox par Disney en 2019, c’était une question de temps avant que les super-héros iconiques de la Fox (X-Men, Deadpool, les 4 Fantastiques) ne rejoignent l’univers Marvel et son fameux Marvel Cinematic Universe (MCU).

Deadpool & Wolverine, dont la première bande annonce a été diffusée dimanche soir lors du Super Bowl, sera donc le premier à intégrer cet univers. Excepté les séries, il s’agit en outre du seul film de l’année 2024 pour Marvel qui, suite aux grèves à Hollywood l’année dernière, a dû repousser de nombreux projets à 2025.

L’enjeu est double pour le président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui va devoir relancer la machine super-héroïque après une année 2023 décevante (excepté Les Gardiens de la Galaxie vol. 3) et contenter les fans des deux premiers volets.

Son intégration au sein du MCU a suscité de l’inquiétude chez les fans qui craignaient de voir le personnage aseptisé dans le monde plus enfantin de Disney. Violent, grossier et irrévérencieux, le personnage interprété par Ryan Reynolds sera pourtant bien r-rated aux États-Unis (les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte) comme l’a annoncé le réalisateur Shawn Levy.

Cette bande annonce nous montre en tout cas que Marvel a bien l’intention de respecter le ton des deux précédents films. De nombreuses scènes d’action violentes et sanglantes sont présentes et on retrouve l’humour qui a fait le succès du personnage. On a droit à un personnage qui brise régulièrement le quatrième mur en évoquant notamment Disney, Marvel Cinematic Universe, et l’on peut même apercevoir le logo de la 20th Century Fox en arrière-plan d’une scène d’action.

Le film intègre la TVA, la Time Variance Authority que l’on a pu voir dans la série Loki. Cette organisation a pour responsabilité la surveillance des différentes réalités du multivers.

Wade Wilson (Deadpool) est capturé par cette organisation et se voit confier une mission importante qui fera de lui le “Marvel Jésus”, ou le sauveur de Marvel. Il devrait probablement être amené à voyager dans le temps et dans différentes branches du multivers, ce qui pourrait l’amener à rencontrer de nombreux personnages et donc donner lieu à une multitude de caméos.

Enfin, on peut apercevoir l’ombre de Wolverine au-dessus de Deadpool à la fin de la bande annonce, nous ne savons pas encore si les deux héros partageront l’écran en tant qu’amis ou ennemis.

Le film sera l’occasion pour Ryan Reynolds de remettre le costume qui lui allait à merveille et s’annonce surtout comme le grand retour de Hugh Jackman en Wolverine, dont la dernière apparition était dans Logan de James Mangold.

La réalisation est confiée à Shawn Levy (la trilogie La Nuit au musée) avec qui les deux acteurs ont déjà collaboré sur Free Guy, et The Adam Project pour le premier, et Real Steel pour le second.

Deadpool & Wolverine sort en France le 24 juillet 2024 et sera la curiosité super-héroïque de 2024.

Florian Rouaud