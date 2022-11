Shawn Levy, bien affairé sur Deadpool 3 et Stranger Things 5, est en pourparlers pour développer un projet de film mystérieux dans l’univers de plus en plus étendu de Star Wars.

Après sa trilogie familiale La nuit au musée et Real Steel, Shawn Levy a fait du chemin en se faisant véritablement connaître avec la série Stranger Things, dont il a réalisé pas moins de huit épisodes aux côtés des frères Duffer.

Plus récemment, on l’a retrouvé dans les salles obscures avec la comédie Free Guy, sur l’univers du jeu vidéo avec Ryan Reynolds. Il a également réalisé Adam à travers le temps, diffusé sur Netflix, dans lequel il retrouve ce dernier maniant une arme inspirée de l’iconique sabre-laser.

Habitué des créatures étranges et des technologies sciences-fictionnelles, Shawn Levy pourrait bientôt apporter sa pierre à l’une des sagas les plus mythiques de la pop culture : Star Wars.

Deadline a confirmé que le réalisateur était en pourparlers actuellement pour un nouveau long-métrage signé Lucasfilm, qu’il tournera peut-être en personne. On ignore cependant quand ce projet verra le jour. L’agenda de Shawn Levy est en effet bien rempli. Les studios Marvel lui ont confié le troisième opus de Deadpool, qui réunira Ryan Reynolds et Hugh Jackman sur grand écran en novembre 2024.

En parallèle, il participe à l’écriture de la cinquième saison de Stranger Things, commandée par Netflix : un chapitre crucial, que les fans de la série attendent avec impatience après les révélations des derniers épisodes. Il a également dans le pipe pour la plateforme, All The Light We Cannot See, développée avec le scénariste et réalisateur Steven Knight (Peaky Blinders).

Ce Star Wars de Shawn Levy s’ajoute à la longue liste des projets envisagés par Lucasfilm. Taika Waititi (Thor Ragnarok, Jojo Rabbit) prépare notamment un long-métrage pour la franchise. Le scénariste Damon Lindelof (World War Z) et la réalisatrice pakistanaise Sharmeen Obaid-Chinoy travaillent eux aussi sur un futur film. Le studio Disney n’a encore rien annoncé de ces projets, mais a déjà programmé des dates en décembre 2025 et décembre 2027 pour la sortie de ces films.

Lucasfilm et Disney ne sont pas en reste du côté des séries. Après The Mandalorian, renouvelée pour une troisième saison, Le Livre de Boba Fett et Obi-wan Kenobi, cette guerre des étoiles se décline actuellement dans Andor : un préquel de Rogue One qui suit les aventures de l’espion Cassian Andor pendant la formation de la Rébellion. Un nouveau spin-off, Ahsoka, a également été commandé pour 2023 et se concentrera sur les aventures de l’ex-chevalière à la Chute de l’Empire.

L’univers imaginé par Georges Lucas ne freine pas ses élans car il s’étoffe aussi à travers les séries d’animation, dont les récentes Star Wars : Visions, anthologie de courts métrages dans le style japonais, et Tales of the Jedi qui raconte les origines des maîtres de la Force les plus emblématiques.

Affaire à suivre donc…

Aésane Geeraert