La suite du peplum culte pourrait s’enrichir d’un nouveau nom prestigieux avec l’arrivée de Denzel Washington au casting.

Plus de quinze ans après le polar historique American Gangster, où il jouait un truand face à un inspecteur, campé par Russell Crowe, Denzel Washington serait en passe de retrouver Ridley Scott pour la suite de Gladiator.

On connaissait surtout sa collaboration régulière avec Tony Scott, frère cadet de Ridley, mort en 2012. Le réalisateur lui avait confié pas moins de cinq rôles principaux, parmi lesquels Man on Fire, USS Alabama et Unstoppable, son dernier film sorti en 2010.

On ignore encore le rôle que Denzel Washington incarnera. Il rejoint cependant Paul Mescal et Barry Keoghan dans cette suite, longtemps annoncée et de nombreuses fois retravaillées. Le scénario devait à la base être écrit par John Logan (scénariste du premier film) et mettre en scène Lucius Vera, fils de Lucina et neveu du diabolique Empereur Commode. Une autre version versait largement dans la fantasy, centrée sur le héros Maximus (toujours incarné par Russell Crowe), chargé de mettre fin à une guerre de religion naissante depuis l’au-delà.

Finalement écrite par David Scarpa (Tout l’argent du monde, Le Dernier Château), la nouvelle mouture se concentrera bel et bien sur Lucius Vera, désormais adulte. Pour ce personnage, c’est l’Irlandais Paul Mescal, nommé aux Oscars cette année pour Aftersun, qui a été recruté.

Face à lui, son compatriote irlandais Barry Keoghan prêterait ses traits à l’Empereur Geta. Ce personnage bien réel a régné sur Rome durant moins d’un an avant d’être assassiné. Si les détails de l’intrigue sont pour l’heure inconnus, il devrait faire office d’antagoniste de ce second film.

En plein essor, cet acteur montant s’est petit à petit fait une spécialité d’incarner des personnages mentalement instables et très souvent menaçants. Révélé par son rôle d’adolescent vengeur dans Mise à mort du cerf sacré, il aura brillé en 2022 avec une nomination aux Oscars dans la peau de Dominic Kearney, jeune homme quelque peu dérangé mais attachant, dans Les Banshees d’Inisherin, et en apparaissant à la fin de The Batman sous les traits du nouveau Joker.

Gladiator 2 est prévu pour une sortie en novembre 2024 et devrait entrer en tournage au cours de l’année.

Timothée Giret