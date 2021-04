Crimes of The Future sera le premier film du réalisateur canadien depuis 2014. Il marquera également son retour à la science-fiction, après eXistenZ, en 1999, ainsi que la quatrième collaboration avec Viggo Mortensen. Léa Seydoux et Kristen Stewart s’ajoutent a u casting.

Après A History Of Violence (2005), Les Promesses de l’Ombre (2007) et A Dangerous Method (2011), la nouvelle collaboration Mortensen-Cronenberg se précise. On sait désormais que le projet, déjà teasé par l’acteur d’origine danoise, se tournera à partir d’août à début septembre à Athènes et dans sa région.

D’après Deadline, le film se déroulera dans un futur proche, dans lequel l’humanité a évolué jusqu’à développer la capacité de faire pousser de nouveaux organes dans le corps humain. On y suit Saul Tenser, qui a fait de cette capacité le cœur de ses performances artistiques, jusqu’à attirer l’attention du gouvernement et d’un petit groupuscule.

On retrouve dans ce nouveau projet certains rappels du deuxième film de Cronenberg, sorti en 1970 et également nommé Crimes of The Future. Sans préciser s’il s’agira d’un remake ou un reboot, Viggo Mortensen avait déjà parlé au magazine GQ d’un « film noir dérangeant », qui reviendrait « aux origines » du style Cronenberg. En guise d’indice, le réalisateur a juste affirmé dans un communiqué : « je n’en ai pas fini avec le futur ».

Aux côtés de Viggo Mortensen, on découvrira Léa Seydoux et Kristen Stewart. C’est d’ailleurs l’occasion pour cette dernière de retrouver l’acteur danois après Sur la route de Walter Salles et de prendre également le pas de son ancien comparse, Robert Pattinson, qui a travaillé à deux reprises avec Cronenberg. Si la première est attendue dans Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga ou encore The French Dispatch de Wes Anderson, la seconde prendra l’affiche de Spencer de Pablo Larraín dans la peau de Lady Diana.

Pour la production, Cronenberg rappelle Robert Lantos, avec qui il avait déjà travaillé sur eXistenZ, Crash et Les Promesses de l’Ombre. Il a chargé un autre de ses collaborateurs à succès de la musique, Howard Shore, qui avait déjà officié sur A History Of Violence.

C’est le premier film de David Cronenberg depuis Maps To The Stars, en 2014, qui avait valu à Julianne Moore le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes. Entre-temps, il a eu un petit rôle dans la première réalisation de Viggo Mortensen, Falling. Plus récemment, c’est son fils, Brandon Cronenberg, qui a sorti son deuxième film, Possessor.

