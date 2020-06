Viggo Mortensen et Peter Farrelly se retrouvent pour un nouveau long-métrage inspiré du roman en partie autobiographique de John « Chickie » Donohue.

Leur dernière collaboration leur avait valu trois Oscars dont celui du Meilleur scénario et du Meilleur film en 2019. Après Green Book : Sur les routes du sud, le road trip d’un pianiste Noir (Mahershala Ali) et son chauffeur blanc (Viggo Mortensen), l’acteur américano-danois et le réalisateur, scénariste et romancier Peter Farrelly s’apprêtent à refaire équipe sur un nouveau long-métrage.

Selon Variety, qui révèle l’information ce 11 juin, ledit film annoncé en 2019, encore sans titre, sera l’adaptation du livre The Greatest Beer Run Ever : A True Story of Friendship Stronger Than War de Joanna Molloy et John « Chickie » Donohue. L’histoire qui se cache derrière ce titre d’ampleur est inspirée de la vie de Donohue, alors jeune homme parti de New York pour partager quelques bières avec ses copains d’enfance mobilisés au Vietnam en 1967.

Le scénario de cette production Skydance sera coécrit par Farrelly, Brian Currie (coscénariste de Green Book) et Pete Jones (acteur dans Dumb & Dumber De de Farrelly et scénariste de la comédie Bon à Tirer (B.A.T). D’après les sources du magazine, Mortensen devrait incarner un second rôle et ne serait donc pas la star du métrage produit par David Ellison (Top Gun : Maverick) et Dana Goldberg (Annihilation). Aucune date de sortie ou détails du casting n’ont encore été communiqués.

Le succès de Green Book au box-office (une recette mondiale de 314.7 millions de dollars pour un budget de 23 millions) annonce une bonne réception pour ce nouveau projet. Viggo Mortensen présentera prochainement son premier film Falling, labellisé Cannes 2020. Le drame traitant de la relation entre un père homophobe mourant (Lance Henriksen) recueilli par son fils homosexuel (Viggo Mortensen) et son mari (Terry Chen), a été réalisé et écrit par l’acteur, également photographe professionnel. Falling avait été montré en clôture du Festival de Sundance 2020.