Pierre Lescure et Thierry Frémaux ont dévoilé ce mercredi 3 juin les 56 longs-métrages sélectionnés pour être présentés dans différents festivals sous le label 73e Festival de Cannes 2020. Découvrez la liste complète.

Malgré l’annulation de l’édition classique, avec compétition, montées des marches, tapis rouge, Palais des festivals et Palme d’Or, le 73e Festival de Cannes a dévoilé ce 3 juin depuis l’UGC Normandie à Paris, les 56 films de sa sélection.

Les longs-métrages choisis parmi quelques 2.067 œuvres soumises au comité de sélection – contre 1.845 films en 2019 – venus de 147 pays seront exceptionnellement redistribués dans différents festivals avec le label « Cannes 2020 ».

Dans les annonces qui ont précédé cette conférence particulière diffusée en direct sur Canal+ et présentée par le président du Festival de Cannes Pierre Lescure – fraîchement renommé pour un troisième mandat – et son délégué général Thierry Frémaux, « émus » d’être de retour dans une salle de cinéma, ont circulé quelques promesses rapportées par Variety.

Notamment celles de voir une sélection plus jeune, plus féminine, davantage axée sur des « découvertes », à l’international. Des indications livrées par Frémaux en amont de la révélation des titres sélectionnés ce mercredi.

En premier lieu, Thierry Frémaux a cité les grands habitués, les attendus dont la réputation n’est plus à faire. Sans surprise, The French Dispatch de Wes Anderson qu’il décrit comme un « formidable hommage aux journalistes », mais aussi Été 85 de François Ozon, dont il annonce la sortie le 15 juillet, mais aussi le retour de Naomi Kawase avec un film sur l’adoption, True Mothers. Steve McQueen présente deux films, Lovers Rock et Mangrove, qui résonnent selon Frémaux avec l’actualité.

On retrouvera également Thomas Vinterberg avec un Mads Mikkelsen à l’honneur dans Druk. Supposée absente, Maïwenn proposera finalement ADN à Cannes, dans lequel la réalisatrice de Polisse renoue avec ses racines algéroises. Le Belge Lucas Belvaux avec Les hommes, parlera de ceux qui ont fait la Guerre d’Algérie. Dans la continuité de son excellent film d’horreur social Dernier train pour Busan, Yeon Sang-ho présentera Peninsula.

Mais également, dans la série des nouveaux venus ou débutants du Festival, The Real Thing, prouesse de cinq heures du Japonais Kōji Fukada, de l’engagement avec Striding into the Wind de Wei Shujun sur la jeunesse chinoise, Souad de Ayten Amin sur la jeunesse égyptienne, Passion simple, adapté du livre d’Annie Ernaux par la Franco-Libanaise Danielle Arbid. Ou encore Ammonite, l’histoire d’amour au début du XIXe siècle entre Kate Winslet et Saoirse Ronan par Francis Lee.

Quelques surprises sont à noter comme de nombreux premiers films, parmi lesquels celui de l’acteur aux multiples passions Viggo Mortensen, Falling, – présenté en clôture de Sundance 2020 – et le sulfureux Pleasure de Ninja Thyberg sur le rêve américain vécu par une jeune suédoise dans l’industrie du porno.

Cinq comédies seront également au programme, dont Le Deuxième frère de Denis Podalydès, Le Discours de Laurent Tirard, L’origine du monde de Laurent Lafitte et Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. Côté animation, quatre longs-métrages sont de la partie, le plus populaire étant le nouveau Pixar, Soul de Pete Docter, une comédie dramatique poétique et émouvante sur la question de l’âme et l’univers du jazz. À guetter de près également, Earwig and the witch (Aya et la sorcière) de Goro Miyazaki.

Sans plus attendre, voici la liste complète de la 73e sélection officielle du Festival de Cannes