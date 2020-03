Les premières images de Soul, nouvelle création de Pixar, révèlent une histoire philosophique et surprenante, dans laquelle Jamie Foxx double Joe, un musicien de jazz dont l’âme se retrouve brutalement séparée de son corps.

Pixar dévoile davantage Soul, avec une première bande-annonce qui en dit long sur la tonalité du nouveau film du studio d’animation.

Écrite et réalisée par Pete Docter, l’un des créateurs incontournables de la compagnie, à qui l’on doit les pépites Monstres & Cie, Là-haut et Vice Versa, cette nouvelle proposition semble déjà empreinte de la marque de fabrique du réalisateur : une histoire d’adultes qui parle aux enfants, une belle énergie et une poésie souvent mélancolique, qui offre, comme avec Là-Haut, de belles leçons de vie, universelles et matures, sur le monde réel.

On y découvre Joe Gardner (Jamie Foxx), professeur de musique dans un collège, adepte de jazz, à qui l’on offre l’opportunité de jouer au Half Note Club, un club huppé. Mais Joe chute accidentellement avant d’avoir pu se consacrer à sa passion. Son âme quitte alors son corps, et atterrit au « You Seminar », un monde où des tas d’autres âmes attendent d’être affectées dans des corps pour enfin se réaliser et goûter aux joies de l’existence.

Une intrigue qui, tout comme Vice Versa, dont les personnages incarnaient des émotions, joue sur des concepts philosophiques et spirituels, ici l’âme, pour livrer un message aux spectateurs, sans oublier de les divertir. Autre nouveauté, la réalité dépeinte dans le film montre une majorité de héros afro-américains, chose qu’aucun film Pixar n’avait encore fait.

Aux côtés de Jamie Foxx, qui prête sa voix au héros, – et retrouve l’univers du jazz après avoir incarné Ray Charles – Tina Fey doublera 22, une âme que rencontre Joe, et qui contrairement à lui possède une vision sombre de la vie. Le batteur Questlove campera Curly, batteur du groupe de Joe, l’actrice Phylicia Ayers-Allen (Empire) jouera la mère de Joe, et Daveed Diggs, qui avait composé et chanté une chanson de Zootopie, hérite du rôle du voisin et ennemi de Joe. La musique alternera des chansons de jazz composés par Jon Batiste et une bande-originale signée par Trent Reznor et Atticus Ross.

Pour préparer un tel opus et représenter une âme, Docter a confié avoir consulté des personnes de confessions diverses, afin de façonner des âmes qui soient le plus universelles possible. Selon Collider, les sondés lui ont répondu que leur conception visuelle de l’âme était « vaporeuse », « éthérée » et « non physique ». Une description qui a servi de modèle à l’auteur et aux équipes du studio pour dessiner les protagonistes.

Le résultat semble à la hauteur de leurs ambitions, puisque la rondeur des traits, et leur expressivité malgré le manque de détails, laisse entrevoir un joli film, intelligent, rempli d’énergie positive.

La sortie française de Soul est maintenue au 24 juin 2020.