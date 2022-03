Pierre Lescure laisse le siège de la présidence du Festival de Cannes, après sept ans de loyaux de services, à Iris Knobloch qui prendra ses fonctions le 1er juillet pour une durée de trois ans.

Le Conseil d’Administration de l’Association Française du Festival International du Film, réunissant pouvoirs publics et professionnels du cinéma, a élu Iris Knobloch prochaine présidence du Festival de Cannes.

L’ancienne directrice de Warner devient ainsi la première femme à occuper ce poste dans une nette résolution de l’organisation à soutenir la place des femmes dans le milieu du cinéma.

« Sa nomination contribuera à renforcer la volonté du Festival de rester au plus près de ses convictions », a déclaré Thierry Frémaux, délégué général. « Les défis sont nombreux, nous travaillerons ensemble pour garantir au Festival et au cinéma qu’il incarne, la place qu’ils méritent tout en affirmant avec force leur nécessité artistique et politique. »

L’ancien président, Pierre Lescure, co-fondateur de Canal+ avec André Rousselet, cédera sa place le 30 juin : « Lorsque j’ai été réélu en juin 2020, j’ai annoncé que je souhaitais assurer ma succession avant l’issue de ce 3e mandat et que j’avais à cœur que celle-ci soit confiée à une femme. Je suis heureux de l’arrivée d’Iris Knobloch et j’aurai plaisir à lui transmettre mes fonctions dont elle saura assurer les devoirs avec vision et talent. »

L’intéressée s’est également exprimée avec enthousiasme pour son nouveau poste : « C’est un grand honneur que me fait la France en me confiant la Présidence du Festival de Cannes. Profondément européenne, ayant toujours défendu le cinéma dans ma carrière, en France et à l’international, je suis heureuse de pouvoir consacrer toute mon énergie au rayonnement de cet événement planétaire, rendez-vous majeur pour la sauvegarde de la vie culturelle d’un monde qui en éprouve, plus que jamais, l’impérieuse nécessité. Le film de cinéma vu en salle demeure une expression artistique essentielle et le Festival de Cannes, avec sa sélection si singulière, en montre la voie chaque année. »

Un discours aux teintes de la crise actuelle en Ukraine. Iris Knobloch rappelle son attache européen et l’expression culturelle que représente le cinéma à une heure où un boycott des films russes est appelé. Cette insistance sur l’importance du 7e Art fait également écho à la crise du Covid-19 qui a forcé l’arrêt des activités de cette industrie, considérée comme non essentielle.

Iris Knobloch, juriste allemande de formation, a travaillé pendant 25 ans chez WarnerMedia et en prit la direction pendant 15 ans. Elle a notamment accompagné Clint Eastwood pour Impitoyable, George Miller sur Mad Max : Fury Road ou encore Baz Luhrmann pour Gatsby, le magnifique. Sa plus grande victoire reste The Artist de Michel Hazanavicius, film muet en noir et blanc, qu’elle a défendu bec et ongles.

Emilie Bollache