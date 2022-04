La série de huit épisodes mêlant western et fantastique, avec Josh Brolin, Will Patton et Imogen Poots, est attendue pour le 15 avril sur Prime Vidéo à raison de deux épisodes par semaine.

Royal Abbott est un éleveur du Wyoming qui fait face, avec sa famille, à la disparition de sa belle-fille, Rebecca. Dans le ranch voisin, les Tillerson cherchent à acquérir leurs terres.

Lorsqu’une mort prématurée ébranle leur communauté, les tensions s’intensifient et s’ajoutent aux problèmes de sol de cette petite ville. Coïncidence, un mystérieux trou apparaît dans le pâturage ouest des Abbotts. Les secrets passés se révèlent alors que Royal cherche à tout prix à protéger sa famille.

La bande-annonce d’Outer Range commence par nous présenter la famille Abbott et notamment le patriarche, Royal. Une tension avec le ranch voisin des Tillerson, qui souhaite récupérer ses terres pour une raison inconnue, pose les bases d’un western classique.

C’est sans compter l’arrivée d’Autumn (Imogen Poots), une mystérieuse jeune femme qui semble déjà connaître la famille Abbott et retrouve autour de chez eux des symboles qu’elle a passés sa vie à dessiner. L’étrange gouffre apparu au milieu des pâturages de Royal serait, selon elle, un secret que le monde attend depuis longtemps.

Outer Range est créée par Brian Watkins qui signe sa première création. Derrière la caméra, quatre réalisateurs se partageront chacun deux épisodes : Jennifer Getzinger (Westworld), Alonso Ruizpalacios, Amy Seimetz (Atlanta) et Lawrence Trilling (Agent Carter). Au scénario, Brian Watkins fait équipe avec Zev Borow (Chuck), Dominic Orlando (The OA), Lucy Thurber et Naledi Jackson.

Aux côtés de Josh Brolin (Avengers : Endgame), Lily Taylor (The Conjuring), Lewis Pullman (Catch-22), Tom Pelphrey (Mank) et Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) composent le reste de la famille Abbott. Will Patton (Yellowstone), Noah Reid (Schitt’s Creek) et Shaun Sipos (Krypton) incarnent les Tillerson. Imogen Poots (Vivarium) sera l’intrigante Autumn.

D’une durée de huit épisodes, Outer Range verra ses deux premiers disponibles sur la plateforme de streaming Prime Vidéo à compter du 15 avril.

Emilie Bollache