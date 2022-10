Le nouveau film d’animation en stop motion d’Henry Selick, sur un scénario de Jordan Peele, se dévoile dans une bande-annonce aux accents lugubres.

Le réalisateur Henry Selick revient pour pour la fête d’Halloween avec Wendell & Wild, à partir d’un scénario écrit avec Jordan Peele. L’histoire est basée sur le livre éponyme non publié de Selick et de l’auteur Clay Mcleod Chapman.

D’abord présenté en avant-première au Festival International du film de Toronto le 11 septembre, le film ouvrira le festival d’Animation Is Film le 21 octobre.

Sept années après la réalisation de la série de sketchs courts Key & Peele, le duo formé par Keegan-Michael Key et Jordan Peele se retrouve sur le petit écran via des avatars en stop-motion.

Le réalisateur de Get Out, Us et plus récemment de Nope coécrit ici le scénario de ce film d’animation en collaboration avec Henry Selick, connu pour avoir réalisé Coraline, James et la Pêche géante, L’étrange Noël de Monsieur Jack.

Wendell & Wild raconte l’histoire de deux frères démons, interprétés par Key et Peele, qui décident de piéger une adolescente Kat Elliot, jouée par Lyric Ross, pour s’évader de l’Enfer et entrer au Pays des Vivants. À travers une aventure cauchemardesque, cette quête sera synonyme de chaos. Au casting, Angela Bassett, James Hong et Ving Rhames doubleront des personnages.

La bande-annonce nous permet ainsi de retrouver l’univers singulier d’Henry Selick qui n’est pas sans rappeler ceux de ses précédents films d’animation. Les personnages y sont toujours étranges et marginaux, comme l’était entre autres Coraline dans le monde parallèle de sa double famille.

L’esthétique nous replonge également dans un monde parallèle, à la confluence entre merveilleux et horreur. Mais, à ce nouvel univers cauchemardesque, s’ajoute une dimension humoristique grâce aux personnages de Keegan-Michael Key et Jordan Peele. De quoi produire un mélange bigarré entre fantaisie et épouvante.

Et c’est la rappeuse Doechii, avec son morceau I Told Em, qui traduit l’étrangeté de ces nouvelles images. Les musiques du film sont quant à elles écrites par Bruno Coulais, qui avait déjà composé celles de Coraline, proposant ainsi des mélodies qui s’accordent aux thèmes des personnages.

Wendell & Wild sera disponible le 28 octobre 2022 sur Netflix pour Halloween.

Louise Chaufourier