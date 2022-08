Le réalisateur de 86 ans William Friedkin va faire son retour à la réalisation après 11 ans d’absence avec l’adaptation du roman d’Herman Wouk, Ouragan sur le Caine, et Kiefer Sutherland en tête d’affiche.

Paru en 1951, Ouragan sur le Caine d’Herman Wouk suit plusieurs membres de l’équipage du Caine, un vieux destroyer de la Première Guerre mondiale. Lorsque celui-ci est pris dans un typhon en 1944, l’incompétence du paranoïaque commandant Queeg pousse le second Thomas Mayk à le relever de ses fonctions, aidé par l’officier Willie Keith. Une décision qui leur vaudra la cour martiale pour mutinerie.

« J’ai lu beaucoup de scénarios au cours de ces dix dernières années mais aucun que j’ai voulu réaliser », a déclaré William Friedkin. « Mais j’y ai beaucoup pensé et il m’est venu à l’esprit que [The Caine Mutiny Court-Martial] pourrait être opportun et important, en plus d’être […] l’un des meilleurs drames jamais écrits. »

La dernière réalisation du cinéaste de L’Exorciste remonte à 2011 avec Killer Joe porté par Matthew McConaughey sur un inspecteur de police jouant les tueurs à gages à ses heures perdues.

Kiefer Sutherland jouera le rôle du lieutenant-commandant Queeg, d’après un scénario vieux de cinquante ans écrit par Herman Wouk lui-même à partir de son roman lauréat du prix Pulitzer en 1952. L’acteur finalise le contrat tandis que le tournage est annoncé pour janvier. Le reste du casting ne devrait plus tarder.

Ouragan sur le Caine a précédemment été adapté par Edward Dmytryk en 1954 avec Humphrey Bogart dans le rôle de Queeg. Le film fut nommé pour l’Oscar du meilleur film, scénario, musique, montage, son, acteur pour Humphrey Bogart et second rôle masculin pour Tom Tully en 1955.

« L’œuvre originale se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et [Herman] Wouk y a inclus toute la colère refoulée [des États-Unis] à propos de Pearl Harbor », a expliqué William Friedkin à Deadline. « J’ai mis à jour [le scénario] pour que ce ne soit plus contemporain, impliquant le golfe et le détroit d’Ormuz, menant à l’Iran. »

Point sensible en raison de sa route maritime, seul passage vers le golfe Persique, Ormuz a été le centre de tensions entre les États-Unis et l’Iran en 2008. La décision de William Friedkin de changer le cadre de l’intrigue d’Ouragan sur le Caine ne représente pas une trahison historique puisque le roman d’origine est fictif.

« Il n’y a jamais eu de mutinerie dans la marine américaine », a rappelé le cinéaste. « Herman Wouk a pratiquement créé la première et seule mutinerie de l’armée américaine, […] sur la base des lois qui la régissent. »

