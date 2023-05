Le réalisateur de Carol évoque son futur projet avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal.

Alors qu’il présente sons dernier long-métrage May December au 76e Festival de Cannes, Todd Haynes évoque déjà son prochain projet. Selon Indiewire, le réalisateur américain préparerait une romance gay avec Joaquin Phoenix en tête d’affiche et le scénariste Jonathan Raymond (First Cow).

« Mon prochain film est un long métrage basé sur un scénario original que j’ai développé avec Joaquin Phoenix, à partir de certaines réflexions et idées qu’il m’a apportées. », explique-t-il « Nous avons principalement écrit le scénario tous les deux. Jon Raymond, Joaquin et moi-même partageons le crédit de l’histoire. Nous espérons tourner au début de l’année prochaine. C’est une histoire d’amour gay qui se déroule dans les années 1930 à Los Angeles. »

Pour cette première collaboration avec le réalisateur de Carol, Phoenix semble s’être comme de coutume pleinement investi. « Joaquin me poussait plus loin et disait toujours « non, allons plus loin ». Ce sera un film NC-17. » Rappelons, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu’aux États-Unis le classement NC-17 est la restriction d’âge la plus élevée en dehors du classement X. Elle équivaut à une interdiction stricte aux spectateurs de moins de 17 ans. Ce futur long-métrage devrait donc être chargé en scènes de sexe assez explicites.

Joaquin Phoenix enchaîne décidément les projets à un rythme impressionnant. Alors qu’il vient de briller dans l’inclassable Beau is Afraid d’Ari Aster, le comédien sera prochainement à l’affiche de Joker : Folie à deux, prévu pour le 2 octobre 2024, et du Napoléon de Ridley Scott, qui sortira le 22 novembre 2023.

Il tournera également bientôt sous la direction d’autres cinéastes de prestige. Il est annoncé au casting du prochain long-métrage d’Ari Aster, mais aussi de The Island de Pawel Pawlikowski, premier film du réalisateur polonais depuis Cold War en 2018.

Todd Haynes, de son côté, est présent en compétition au Festival de Cannes pour présenter May December. Dans ce drame, une actrice, jouée par Natalie Portman, se met à fréquenter une femme qu’elle va devoir incarner à l’écran. Cette dernière, campée par Julianne Moore, avait défrayé la presse à scandales pour son mariage avec un homme plus jeune qu’elle de 23 ans.

Haynes est un habitué de la compétition cannoise, puisqu’il y avait déjà figuré en 2017 avec Le Musée des merveilles et en 2015 avec Carol. Ce dernier avait d’ailleurs permis à Rooney Mara de remporter le prix d’interprétation féminine.

Quant à ce nouveau projet de romance gay, d’autres annonces de casting devraient arriver d’ici le début du tournage.

Timothée Giret